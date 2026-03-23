'Плюс' буде навіть вночі: коли на Тернопільщині відчутно потеплішає

В найближчі дні в Тернопільській області переважатиме тепла, без істотних опадів погода. Лише в другій половині тижня, з наближенням південно-західного циклону, можливий невеликий дощ. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
За словами синоптиків, нічна мінімальна температура повітря очікується у невеликих плюсових значеннях, а денні максимуми підвищуватимуться до 15 градусів тепла.
Погода в Тернополі 24 березня
У вівторок на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів, вдень очікується +10…+15 градусів. По місті Тернопіль вночі прогнозується +2…+4 градуси, а вдень температура підніметься до +13…+15 градусів.
Погода в Тернополі 25 березня
У середу в Тернопільській області також буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер південно - східний, 5 – 10 м/с.
Температура вночі складатиме 0…+5 градусів, а вдень +11…+16 градусів.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, глава Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань заявив, що погода в Черкаській області найближчими днями не зміниться. Однак, вже до кінця тижня область накриє справжнє весняне тепло.
Також відомо, що у вівторок, 24 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів.
Водночас у Житомирській області цього тижня, з 24 по 27 березня, встановиться дійсно по‑весняному тепла та спокійна погода.
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
