Температура підскочить з -3 до +16: коли на Львівщині різко зміниться погода

Погода на Львівщині продемонструє справжній характер із різкими температурними гойдалками.

https://glavred.net/synoptic/temperatura-pidskochit-z-3-do-16-koli-na-lvivshchini-rizko-zminitsya-pogoda-10751273.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на Львівщині на 24 березня

Ви дізнаєтеся:

У вівторок, 24 березня, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У Львівській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Суттєвих дощів протягом доби не передбачається, проте вночі та вранці можливий слабкий туман.

відео дня

Вітер переважатиме західного напрямку з переходом на північний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря в області в нічний час коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла. Проте вже вдень березневе сонце прогріє повітря до по-справжньому комфортних 11-16° тепла.

Погода у Львові 24 березня

У Львові вівторок також розпочнеться з мінливої хмарності та слабкого туману в ранкові години. Опадів у місті не очікується. Температура повітря вночі становитиме від 1° морозу до 1° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до приємної позначки 12-14° тепла.

Погода в Україні 24 березня / Фото: скріншот meteoprog.com

Якою буде погода в Україні з 23 по 29 березня - прогноз синоптика З 23 по 29 березня погода в Україні буде контрастною, повідомляє синоптик Ігор Кібальчич. Тиждень розпочнеться зі стійкої та сонячної погоди, але ближче до вихідних очікуються дощі та посилення вітру. На початку тижня антициклон забезпечить малохмарну погоду без опадів, туман можливий уночі та вранці на Правобережжі. Вітер східний або південно-східний, 3-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від -3 до +6°С, вдень – +8…+16°С. Ближче до вихідних на заході прогнозується похолодання та сильні дощі з мокрим снігом, тоді як на півдні та сході країни залишиться найтепліше.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 березня в Україні буде тепло та здебільшого без опадів через вплив антициклону, повідомила синоптикиня Наталія Діденко. Температура повітря вдень очікується +12…+16°С, прохолодніше на південному сході – +6…+11°С.

Також у Житомирській області з 24 по 27 березня прогнозують теплу та суху погоду з мінливою хмарністю. Нічні морози будуть слабкими, а вдень температура поступово підніметься до 15-20 °C.

Крім цього, на Полтавщині 23 березня очікується тепла, місцями хмарна погода без опадів. Температура вдень коливатиметься від 8 до 13 °C, у Полтаві — 10-12 °C.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред