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Одна за одною увірвуться магнітні бурі: як довго зберігатиметься небезпека

Ангеліна Підвисоцька
27 травня 2024, 04:50
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Потужність магнітної бурі зросте до майже 6-ти балів.
сонце, магнітна буря, погода
Україну накриють одразу дві магнітні бурі поспіль / фото: pixabay

Україну накриють одразу дві магнітні бурі. Про це повідомляє meteoagent.

Вони почали вриватися в країну ще 22 травня з потужністю 3 бали, а наступного дня сили зросла до 5-ти балів. 24-26 травня включно сила геомагнітного шторму знизиться до 4-х балів, після чого опуститься до 3-х.

Очікується, що 30 травня буде новий спалах магнітної бурі - 3 бали. Після цього вона підвищиться до 4-х балів, а потім знизиться до мінімуму.

відео дня
магнітна буря
Україну накриють одразу дві магнітні бурі поспіль / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу С. Повідомляється, що 25 травня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 36 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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