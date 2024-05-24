Налетить потужний шторм: Україну заливатимуть грозові дощі з сильними вітрами

Синоптики попереджають про те, що пориви вітру в Україні досягатимуть 20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 25 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 25 травня буде місцями дощовою та вітряною. У цей день очікуються сильні грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Безпечно буде лише у Криму, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Також зазначається, що до кінця доби 24 травня у більшості західних, центральних, південних та Житомирській областях будуть грозові дощі з потужними поривами вітру - 15-20 м/с. У цих регіонах оголошено І рівень небезпечності

відео дня

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що на Приазов'ї похолоднішає до 19-22 градусів тепла.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня / фото: ventusky

Погода 25 травня

В Україні 25 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами у західних областях України. Вітер в цей день буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. У Криму та на Приазов'ї синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 11-16°, на сході, північному сході країни та в Карпатах 8-13°; вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 25 травня в Україну прийде справжня спека. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня / фото: meteoprog

Погода 25 травня у Києві

У Києві 25 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Києві вночі 13-15°, вдень близько 25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим і не спекотним, прогнозують синоптики.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що погода в Україні протягом тижня, з 20 до 26 травня, буде теплою та комфортною. Найближчими днями повітря поступово прогріватиметься в більшості областей нашої держави. Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температура повітря відповідатиме літнім показникам.

Також раніше повідомлялося, що будуть пекельна спека і грозові дощі – синоптик розповів, якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду.

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