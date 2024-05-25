Дощів з грозами стане більше: синоптик попередила про небезпечну погоду

Уже скоро в Україні побільшає дощів та гроз, розповіла Діденко.

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Погода в Україні буде дощовою/ unsplash.com

Погода в Україні наступного тижня принесе нові сюрпризи – стане більше дощів з грозами.

Про це попередила синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що завтра на більшій території нашої держави ще триматиметься суха і сонячна погода, але вже з понеділка, 27 травня, очікуються зміни погодних умов.

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"На наступному тижні в Україні побільшає травневих дощів та гроз", – зазначила Діденко.

Вона розповіла, що у неділю, 26 травня, в більшості областей України ще буде сухо та сонячно. Лише на півдні нашої держави та у Дніпропетровській області будуть локальні дощі, а в Криму будуть сильніші опади.

Температура повітря 26 травня особливо не зміниться – буде тепло, комфортно, стовпчики термометрів показуватимуть +23…+27 градусів.

"Трохи зайде свіжіше повітря на Миколаївщину, Херсонщину, Дніпропетровщину, в Приазов’я та Крим – там завтра подекуди очікується +19…+22 градуси", – зазначила синоптик.

У Києві неділя буде із сонцем, без дощу, з температурою повітря +22…+25 градусів.

Погода в Україні 26 травня/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що буде спека +30 градусів. Стало відомо, у яких областях скоро вдарять літні температури. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень.

Також раніше стала відома дата, коли в Україні погіршиться погода – будуть шторм, грози і похолодання до +4 градусів. Частину областей накриють короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря суттєво знизиться.

Нагадаємо, Україну накриває хвиля магнітних бур – стало відомо, скільки днів це триватиме. Очікується, що потужність магнітної бурі зросте до майже 6-ти балів.

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