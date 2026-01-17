Рус
Тернопільщину окутає справжня холоднеча: коли температура впаде до -20 градусів

Марія Николишин
17 січня 2026, 14:52
В області все ще оголошено жовтий рівень небезпечності.
Тернопільщину окутає справжня холоднеча: коли температура впаде до -20 градусів
Погода в Тернополі 18 січня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Тернополі у неділю
  • Коли очікується -20 градусів

Погода в Тернопільській області у неділю, 18 січня, буде малохмарною, але без опадів. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Відомо, що протягом для буде вітер південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.

відео дня

Температура повітря в області вночі складатиме -13…-18 градусів, а вдень -9…-14 градусів.

У місті Тернопіль вночі прогнозується -16…-18 градусів, а вдень стане тепліше – на термометрах буде -11…-13 градусів.

Синоптики також попередили про метеорологічні явища. Так, 18 січня на дорогах буде ожеледиця. Через це оголошено жовтий рівень небезпечності.

Крім того, 20 січня на Тернопільщині температура опуститься ще нижче. Зокрема, вночі прогнозується до -20 градусів.

Тернопільщину окутає справжня холоднеча: коли температура впаде до -20 градусів
Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Скільки триватимуть морози в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко раніше повідомляла, що вихідні в Україні будуть холодними, проте без істотних опадів.

Вона наголосила, що морози в Україні триватимуть надалі. За попередніми прогнозами, до кінця січня.

Тернопільщину окутає справжня холоднеча: коли температура впаде до -20 градусів
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, метеоролог Ігор Кібальчич говорив, що на вихідних в Україні очікується переважно сонячна, проте морозна погода. Лише на крайньому півдні можливий місцями сніг. Збережеться ожеледиця, а у західних та північних областях можливий туман, тому на дорозі потрібно бути максимально обережними.

В Житомирській області, за прогнозами синоптиків, 17 та 18 січня опадів не очікується, проте водіїв попереджають про небезпечну ожеледицю на дорогах.

Крім того, упродовж 17-19 січня Рівненщина залишиться під впливом потужного Азійського антициклону. Синоптики прогнозують морозну погоду без опадів, зранку можуть утворюватися тумани та паморозь.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

