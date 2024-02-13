Налетить шалений вітер і вдарить мороз -14: синоптик назвала дату похолодання

Вже за кілька днів Україну накриє сильне похолодання, у деяких областях буде дощ і мокрий сніг.

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Погода в Україні погіршиться − налетить шалений вітер і вдарить мороз -14/ unsplash.com

Погода в Україні через кілька днів стане ще більш морозною. Цього тижня найінтенсивніший мороз очікується в суботу, 17 лютого. У цей день на північному сході у нічні години температура повітря опускатиметься до позначок від -8 до -14 градусів.

У цей час також посилиться вітер, його швидкість становитиме 7-12 м/с. Такі потоки повітря принесуть суттєве похолодання. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, повідомляє NV.

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Погода в Україні 14 лютого

У середу, 14 лютого, упродовж доби триматиметься температура від +1 до +7 градусів, лише у в південній і східній частині нашої країни буде трохи тепліше − в денні години може бути від +8 до +13. 14-15 лютого на більшій території країни можливий невеликий дощ, у центральних та північних областях навіть з мокрим снігом. Дощу в ці дні не буде лише у західних та східних областях.

Погода в Україні 14 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 15 лютого

Починаючи з четверга, 15 лютого, в Україні очікується зниження температури в середньому на 4−7 градусів у порівнянні з попередніми градаціями.

Погода в Україні 15 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 16 лютого

Синоптик розповіла, що у п’ятницю, 17 лютого, нічна температура у східних та північних областях становитиме від -5 до -11, на півночі та північному сході до -14. Вдень від -2 до -8 градусів.

"На решті території у цей час температура також знизиться, але не настільки: вночі 0…-6 морозу, 17 лютого до похолодання ще і центральні області приєднаються − тут -3…-9 може бути вночі, а в денні години від -4 до +2", − зазначила синоптик.

За її словами, сильні морози не зачеплять більшість західних областей і крайній південь країни − вдень наприкінці тижня очікується від +1 до +7 градусів.

Погода в Україні 16 лютого/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 17 лютого/ Укргідрометцентр

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Коли будуть опади

У п’ятницю, 16 лютого у північних і центральних областях буде йти невеликий сніг, у південній частині − мокрий сніг з дощем, а решта території без істотних опадів. Загалом на цьому тижні, особливо у другій його частині, опадів буде небагато, зазначила Птуха.

При цьому, згідно з прогнозами Укргідрометцентру, після вихідних відбудеться послаблення морозів. Температура може підвищитись до "плюсових" значень, або принаймні до нуля. Проте такого сильного тепла, як 12 і 13 лютого, у найближчий час не буде.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарять морози -13 і налетить вітер 20 м/с. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень. Він зазначив, що в Україні різко стане холодніше після кількох аномально теплих днів.

Також раніше начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня назвала дату, коли в Україні вдарять морози до -15. З 15 по 20 лютого на погоду впливатиме поле підвищеного тиску. В Україну зайде холодне арктичне повітря.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну накриють дощі та аномальне тепло − синоптики попередили про зміну погоди. В Україні буде нетипове для лютого тепло – подекуди температура повітря досягатиме +14 градусів. Але при цьому будуть йти дощі.

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