'Буде +45 градусів': синоптик попередила про різке зростання температури в Україні

Температурні рекорди уже не рідкість у нашій державі. Але є ймовірність, що скоро українцям доведеться на собі відчувати спеку від +40 до +45 градусів.

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Погода в Україні – синоптик попередила про різке зростання температури в Україні/ Unsplash

Погода в Україні уже не раз дивувала своїми температурними рекордами. Але тенденція, яка зараз спостерігається в Україні та загалом у Європі, може з часом призвести до того, що температура повітря у нашій державі підійматиметься до показників від +40 до +45 градусів.

Випадки таких високих температур повітря уже фіксували у низці країн світу, зокрема, в Італії, Греції та Китаї. Про це розповіла кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух в інтерв’ю Главреду.

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"Цього року, як і упродовж останніх років, ми все частіше чуємо про температурні рекорди. Липень 2023 року на планеті став найтеплішим за увесь період інструментальних спостережень. У липні в Італії та Греції температура повітря сягала 47-48 градусів Цельсія, у Китаї перевищила 52 градуси", – сказала кліматолог.

Вона зазначила, що такі температури стали можливими лише завдяки діяльності людини. Як свідчать дані Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, екстремальні температури, що фіксувалися в останнє десятиріччя, неможливі лише завдяки фізико-географічним чинникам. На збільшення спеки значною мірою впливає діяльність людини.

У той же час Балабух зазначила, що збільшення температури повітря до 40-45 градусів Цельсія на території України цілком можливе.

"Ми вже бачили, що упродовж останніх років у помірних широтах північної півкулі, на широті Харкова уже спостерігалась температура повітря вище 45 градусів. Тож не можна виключати, що, за певних синоптичних умов, температура повітря в Україні також може суттєво перевищити 40 градусів", – зазначила кліматолог.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Раніше синоптики розповідали, що погода в Україні буде пекельною до Дня Незалежності. Лише кілька областей України в найближчі дні накриють дощі та грози, в інших регіонах буде сухо та спекотно, температура повітря буде близько +30.

Погода в Україні на осінь-2023

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

Синоптик Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту розповіла, якою буде погода восени 2023. Навіть у жовтні та листопаді середня температура буде вищою від норми. А похолодання принесе тумани, мряку і заморозки.

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