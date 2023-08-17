Аномально високі температури: синоптик сказала, якою буде погода восени 2023

Навіть у жовтні та листопаді середня температура буде вищою від норми. Похолодання принесе тумани, мряку і заморозки.

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Погода в Україні на осінь 2023 – будуть аномально високі температури/ Unsplash

Погода в Україні восени 2023 року буде теплішою, ніж було в цей період часу в останні десятиріччя. Загалом осінні місяці будуть теплими і відзначатимуться меншою кількістю опадів.

Таким прогнозом погоди на осінь 2023 року поділилася синоптик Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту, пише Gazeta.ua. Вона зазначає, що цей прогноз був складений за розрахунками прогностичних центрів США, Великобританії, Німеччини, Франції, Японії, Європейського центру середньотермінових прогнозів.

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За словами синоптика, у вересні відбуватиметься поступовий перехід від літніх до осінніх процесів. Згідно з прогнозом, у першій половині місяця на значній території України ще може зберігатися літня погода.

Якою буде погода в Україні у вересні 2023

Балабух зазначає, що загалом вересень в Україні у цьому році ймовірно буде теплим і посушливим.

Середня за сезон температура повітря може бути на один градус Цельсія вищою, якщо порівнювати з останніми десятиріччями. Такі аномально високі температури будуть спостерігатися не щодня. Найбільше вони переважатимуть у західних областях нашої країни.

Суттєве похолодання прийде тоді, коли відбудеться стійке зниження середньої за добу температури повітря нижче 15 градусів Цельсія.

Погода у Києві на вересень 2023 року (прогноз погоди орієнтовний, він розрахований на основі історичних даних за 70 років)/ meteoprog.com

Якою буде погода в Україні у жовтні та листопаді 2023

Середня за місяць температура повітря у ці місяці також буде на 1 градус Цельсія вищою від норми. Температура повітря буде знижуватися поступово, ночі ставатимуть холодніші.

"Зростатиме кількість затоків арктичного повітря. Відповідно, слід очікувати тумани, похмурі дні, мряки та заморозки. Можливе утворення ожеледі і навіть снігопадів, насамперед в Карпатському регіоні. Тому погода протягом другої половини осені може бути нестійкою з чергуванням теплих і холодних повітряних мас. При цьому температура повітря може бути вищою за кліматичну норму", – розповіла синоптик.

Погода у Києві на жовтень 2023 року (прогноз погоди орієнтовний, він розрахований на основі історичних даних за 70 років)/ meteoprog.com

Погода у Києві на листопад 2023 року (прогноз погоди орієнтовний, він розрахований на основі історичних даних за 70 років)/ meteoprog.com

Погода в Україні

Раніше синоптики розповідали, що погода в Україні буде пекельною до Дня Незалежності. Лише кілька областей України в найближчі дні накриють дощі та грози, в інших регіонах буде сухо та спекотно, температура повітря буде близько +30.

Також повідомлялося, що Україну накрила нова магнітна буря. Це сталося практично відразу після того, як закінчився попередній геомагнітний шторм. Потужність нової магнітної бурі сягатиме майже 5 балів.

Погода в Україні на осінь-2023

Народний синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні восени 2023 року. Тепла погода ще зберігатиметься у вересні, проте вже у жовтні буде суттєве похолодання. У цей осінній період, який вже наближається, варто бути готовими до ранніх заморозків.

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