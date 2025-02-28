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Потужна магнітна буря у 7 балів вдарила в Україні: як вона вплине на здоров’я

Альона Вороніна
28 лютого 2025, 09:39
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Магнітна буря досягнула свого піку. Стало відомо, коли вона піде на спад.
Потужна магнітна буря у 7 балів вдарила в Україні: як вона вплине на здоров’я
Потужна магнітна буря у 7 балів вдарила в Україні:/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • На якому рівні зараз магнітна буря і якою вона буде упродовж тижня
  • Коли закінчиться магнітна буря
  • Як вона вплине не здоров’я

Україну атакувала потужна магнітна буря. У п’ятницю, 28 лютого, вона ще більше посилилася в порівнянні з попередніми днями.

Так, якщо 26 лютого вона була на рівні 4 балів, 27 лютого становила 6 балів, то сьогодні її потужність зросла до 7 балів. Про це повідомляє meteoagent.

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Очікується, що завтра, у перший день весни, магнітна буря піде на спад – її рівень становитиме 4 бали.

У наступні дні вона повинна ще більше послабнути. В неділю, 2 березня, магнітна буря буде триматися на рівні 3 балів. Такою вона залишатиметься і в кілька наступних днів аж до 5 березня включно.

6 і 7 березня, як очікується, магнітна буря триматиметься на рівні 2 балів.

Магнитная буря 28 февраля
Магнітна буря 28 лютого/ meteoagent

Як магнітна буря впливає на самопочуття людини

Внаслідок впливу магнітної бурі в людей може виникати низка негативних симптомів. Серед них: головний біль, запаморочення, нудота, біль у серці, слабкість та сонливість, біль у спині та суглобах.

Також може підійматися артеріальний тиск, можуть загострюватися хронічні хвороби.

Потужна магнітна буря у 7 балів вдарила в Україні: як вона вплине на здоров’я
Симптоми впливу магнітної бурі/ Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв Главред, попередня сильна магнітна буря на рівні 5 балів була зафіксована 25 лютого. 26 лютого вона пішла на спад.

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