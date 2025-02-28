Потужна магнітна буря у 7 балів вдарила в Україні: як вона вплине на здоров’я

Ви дізнаєтеся:
- На якому рівні зараз магнітна буря і якою вона буде упродовж тижня
- Коли закінчиться магнітна буря
- Як вона вплине не здоров’я
Україну атакувала потужна магнітна буря. У п’ятницю, 28 лютого, вона ще більше посилилася в порівнянні з попередніми днями.
Так, якщо 26 лютого вона була на рівні 4 балів, 27 лютого становила 6 балів, то сьогодні її потужність зросла до 7 балів. Про це повідомляє meteoagent.
Очікується, що завтра, у перший день весни, магнітна буря піде на спад – її рівень становитиме 4 бали.
У наступні дні вона повинна ще більше послабнути. В неділю, 2 березня, магнітна буря буде триматися на рівні 3 балів. Такою вона залишатиметься і в кілька наступних днів аж до 5 березня включно.
6 і 7 березня, як очікується, магнітна буря триматиметься на рівні 2 балів.
Як магнітна буря впливає на самопочуття людини
Внаслідок впливу магнітної бурі в людей може виникати низка негативних симптомів. Серед них: головний біль, запаморочення, нудота, біль у серці, слабкість та сонливість, біль у спині та суглобах.
Також може підійматися артеріальний тиск, можуть загострюватися хронічні хвороби.
Як раніше повідомляв Главред, попередня сильна магнітна буря на рівні 5 балів була зафіксована 25 лютого. 26 лютого вона пішла на спад.
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