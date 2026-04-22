На Тернопільщині оголосили штормове попередження: чого чекати від погоди

Вдень температура на Тернопільщині підніметься до +15 градусів.

Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Погода в Тернопільській області у четвер, 23 квітня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер очікується північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0…-3 градуси, вдень прогнозується +10…+15 градусів.

У місті Тернопіль вночі температура сягатиме +3…+5 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0…-2 градуси. Вдень температура повітря підніметься до +13…+15 градусів.

Крім того, синоптики додають, що через заморозки та сильні пориви вітру на 23 квітня по всій області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

