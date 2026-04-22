На Тернопільщині оголосили штормове попередження: чого чекати від погоди

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Тернополі у четвер
- Чи очікуються сильні заморозки
Погода в Тернопільській області у четвер, 23 квітня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер очікується північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0…-3 градуси, вдень прогнозується +10…+15 градусів.
У місті Тернопіль вночі температура сягатиме +3…+5 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0…-2 градуси. Вдень температура повітря підніметься до +13…+15 градусів.
Крім того, синоптики додають, що через заморозки та сильні пориви вітру на 23 квітня по всій області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, 23 квітня погода на Рівненщині буде неспокійною та контрастною: ніч пройде без істотних опадів, а вдень можливий короткочасний дощ.
Водночас погоду на Львівщині визначатиме тилова частина циклону, що панує над Східноєвропейською рівниною. Очікується мінлива хмарність та значне посилення вітру.
У Житомирі та по всій області у четвер, 23 квітня, збережеться хмарна погода з періодичними проясненнями. Ніч мине без істотних опадів, але вже вдень синоптики очікують короткочасний дощ, який може пройти локально та швидко.
Читайте також:
- Гороскоп Таро на завтра, 23 квітня: Ракам — рівновага, Терезам — відкинути сумніви
- Лікування вдома і нові правила госпіталізації: чому лікарні не братимуть пацієнтів
- Гривня різко подорожчала: новий курс валют на 23 квітня
Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології
Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред