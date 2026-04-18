Читати російською
На Рівненщину насувається небезпечна погода: синоптики назвали дату

Інна Ковенько
18 квітня 2026, 12:29
Найблищими ночами варто готуватися до мінусових температур на поверхні ґрунту і в повітрі.
Прогноз погоди у Рівному та області на 19 квітня / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Рівному та області 19 квітня
  • Коли температура опуститься до -3 градусів
  • У які дні на Рівненщині прогнозуються заморозки

У неділю, 19 квітня, на Рівненщині очікується прохолодна погода. За прогнозом синоптиків, день буде хмарним із проясненнями, без істотних опадів.

Вночі та вранці можливий слабкий туман. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Рівненській області 19 квітня

У неділю в нічні години температура по території області становитиме від 0 до +5 градусів. На поверхні ґрунту прогнозуються заморозки від 0 до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів. Вітер північний, 7-12 м/с.

Погода в Рівному 19 квітня

У Рівному вночі температура коливатиметься від +1 до +3 градусів, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…-2 градуси. Вдень синоптики прогнозують від +13 до +15 градусів.

Погода в Рівному на 2 тижні
Погода в Рівному на 2 тижні / Фото: meteoprog

Попередження від синоптиків

Рівненські синоптики попереджаюють про небезпечні метеорологічні явища: уночі 19 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-3°. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Крім того, уночі 21 та 22 квітня прогнозуються заморозки вже у повітрі - 0…-3°. Це відповідає другому рівню небезпечності - помаранчевому.

Фахівці застерігають, що заморозки можуть негативно вплинути на ранні посіви та плодові культури. Господарям варто подбати про захист садів і городів.

Погода в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, в Укргідрометцентрі заявили, що погода в Україні 18 квітня буде прохолодною та місцями дощовою. Водночас 19-20 квітня в Україні будуть заморозки до -3 градусів. Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Крім того, у Харкові та області 18 і 19 квітня прогнозуються дощі, місцями з грозами. Відомо, що хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора.

Весняні вихідні на Житомирщині пройдуть у доволі прохолодному режимі: температура коливатиметься від +2 градусів вночі до +16 градусів вдень, а погода змінюватиметься від короткочасних дощів до відносно спокійної хмарності.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Наступ на Луцьк, Рівне та Київ: Білорусь готується до війни з Україною, названо цілі

Наступ на Луцьк, Рівне та Київ: Білорусь готується до війни з Україною, названо цілі

13:36Війна
Буданов озвучив темпи мобілізації в Україні та назвав головні труднощі

Буданов озвучив темпи мобілізації в Україні та назвав головні труднощі

13:34Україна
"Доведеться скидати бомби": Трамп здивував заявою про війну з Іраном

"Доведеться скидати бомби": Трамп здивував заявою про війну з Іраном

11:44Світ
Реклама

Популярне

Більше
Не дали зібрати речі: син Повалій поскаржився, що у них відібрали будинок

Не дали зібрати речі: син Повалій поскаржився, що у них відібрали будинок

П'ять знаків зодіаку вважаються найгордішими та зарозумілими - хто вони

П'ять знаків зодіаку вважаються найгордішими та зарозумілими - хто вони

Чому 18 квітня не можна довго спати й лінуватися: яке церковне свято

Чому 18 квітня не можна довго спати й лінуватися: яке церковне свято

Мало хто знає: чому в СРСР пекли хліб у формі цеглини - пояснення здивує

Мало хто знає: чому в СРСР пекли хліб у формі цеглини - пояснення здивує

Долар дорожчає, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 20 квітня

Долар дорожчає, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 20 квітня

Останні новини

13:59

Як "оживити" троянди за чотири години: секрет, який знають лише флористи

13:56

Як відмити старий скотч із пластику на вікнах за лічені хвилини: дієвий лайфхак

13:47

Гороскоп на завтра, 19 квітня: Дівам - образа, Козорогам - непорозуміння

13:36

Наступ на Луцьк, Рівне та Київ: Білорусь готується до війни з Україною, названо цілі

13:34

Буданов озвучив темпи мобілізації в Україні та назвав головні труднощі

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLXДорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX
13:03

Економія чи ремонт: які прилади не варто щоразу вимикати з електромережі

13:00

Гороскоп на сьогодні, 18 квітня: Водоліям - збентеження, Левам - успіх

12:40

Який поворотник потрібно увімкнути: тест з ПДР, який вводить в омануВідео

12:32

Чиє життя кардинально зміниться до травня: гороскоп Таро для всіх знаків на два тижніВідео

Реклама
12:29

На Рівненщину насувається небезпечна погода: синоптики назвали дату

11:44

"Доведеться скидати бомби": Трамп здивував заявою про війну з Іраном

11:26

"Дякую": зрадниця Повалій заголосила за будинком в Києві, який передали ЗСУВідео

10:55

Наталі Портман вагітна втретє: хто батько дитини

10:47

Купують, поки дешевше: вартість базового продукту невпинно йде вгору

10:31

Зовсім не "куропатка": мало хто знає, як правильно називати цю пташку українською

10:28

Як оновити інтер'єр без ремонту: сім простих прийомів, які дійсно працюють

09:53

РФ цілеспрямовано атакувала порт на Одещині: виникла пожежа, є постраждалийФото

09:02

США знову дозволили РФ торгувати нафтою, попри обіцянку цього не робити

08:59

Вибухи і чорний дим у небі: дрони атакували ключовий НПЗ Росії, деталіВідео

08:59

Секретний інгредієнт: що додати в лунку під час висаджування огірків для гарного врожаюВідео

Реклама
07:27

Понад 380 тисяч сімей без світла: РФ цинічно вдарила по енергетиці Чернігівщини

06:10

Як війна на Близькому Сході вплинула на постачання зброї до України: Невзлін назвав ризикиПогляд

05:50

У житті почнеться "біла смуга" удачі: чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить

05:11

Чому в СРСР не було домашніх капців: звична річ стала масовою лише після 50-х

04:35

Мало хто знає: чому в СРСР пекли хліб у формі цеглини - пояснення здивує

04:02

Таємниця Золотих воріт Києва розкрита: що насправді означає їхня назваВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з жінкою в магазині за 21 с

03:30

Суперпідгодівля для полуниці навесні: бабусин рецепт, який забезпечує багатий урожай

02:45

Сонячна буря загрожує катастрофою: вчені попереджають про найгірший сценарій

01:55

Синоптики попередили про різку зміну погоди на Київщині: у чому небезпека

00:32

У РФ є перевага: у ДШВ попередили про загрозу для ключового міста на сході

00:15

Люди, народжені в певні чотири місяці, відрізняються сильною інтуїцією

00:01

Війна може затягнутися: з’явився тривожний прогноз не на один рікВідео

17 квітня, п'ятниця
23:35

Наступ РФ на Київ і Житомир: розкрито сценарій атаки з Білорусі

23:11

Відомого американського репера заарештували за вбивство підліткаВідео

22:49

Миші втечуть, не озираючись: простий спосіб змусить гризунів швидко покинути будинок

22:19

Солодка пастка для шкідників: як позбутися мурах у саду за допомогою цукру

22:10

Активні бої стихнуть: росіяни хочуть перейти до оборони на фронті, що відомо

22:07

Педро Паскаль судиться з алкобрендом через гру слів з його ім'ям

21:52

Безперервні удари: українців попередили про нову тактику обстрілів з боку РФ

Реклама
21:18

На Тернопільщину насувається циклон: синоптики попередили про сильний вітер

21:15

Спалювати чи роздавати: священник пояснив, що робити з речами померлої людини

20:44

Українку не пустили до Польщі через радіоактивну стодоларову купюру - подробиці

20:35

Ціни незабаром стрімко зростуть: названо продукти, які подорожчають у першу чергу

20:13

Незмінна класика: які жіночі імена обирають українці протягом п’яти століть

20:03

Ціни на пальне в Україні впадуть: відомо, коли бензин та дизель подешевшають

20:03

Том Круз повернеться у третій частині "Топ Ган"

19:51

Не дали зібрати речі: син Повалій поскаржився, що у них відібрали будинок

19:48

Оголошено штормове попередження: синоптики назвали регіони

19:42

Росія хоче втягнути Білорусь у війну - Зеленський передав послання Лукашенкові

