На Рівненщину насувається небезпечна погода: синоптики назвали дату

Найблищими ночами варто готуватися до мінусових температур на поверхні ґрунту і в повітрі.

У неділю, 19 квітня, на Рівненщині очікується прохолодна погода. За прогнозом синоптиків, день буде хмарним із проясненнями, без істотних опадів.

Вночі та вранці можливий слабкий туман. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Рівненській області 19 квітня

У неділю в нічні години температура по території області становитиме від 0 до +5 градусів. На поверхні ґрунту прогнозуються заморозки від 0 до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів. Вітер північний, 7-12 м/с.

Погода в Рівному 19 квітня

У Рівному вночі температура коливатиметься від +1 до +3 градусів, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…-2 градуси. Вдень синоптики прогнозують від +13 до +15 градусів.

Попередження від синоптиків

Рівненські синоптики попереджаюють про небезпечні метеорологічні явища: уночі 19 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-3°. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Крім того, уночі 21 та 22 квітня прогнозуються заморозки вже у повітрі - 0…-3°. Це відповідає другому рівню небезпечності - помаранчевому.

Фахівці застерігають, що заморозки можуть негативно вплинути на ранні посіви та плодові культури. Господарям варто подбати про захист садів і городів.

Погода в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, в Укргідрометцентрі заявили, що погода в Україні 18 квітня буде прохолодною та місцями дощовою. Водночас 19-20 квітня в Україні будуть заморозки до -3 градусів. Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Крім того, у Харкові та області 18 і 19 квітня прогнозуються дощі, місцями з грозами. Відомо, що хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора.

Весняні вихідні на Житомирщині пройдуть у доволі прохолодному режимі: температура коливатиметься від +2 градусів вночі до +16 градусів вдень, а погода змінюватиметься від короткочасних дощів до відносно спокійної хмарності.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

