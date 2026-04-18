На Рівненщину насувається небезпечна погода: синоптики назвали дату

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Рівному та області 19 квітня
- Коли температура опуститься до -3 градусів
- У які дні на Рівненщині прогнозуються заморозки
У неділю, 19 квітня, на Рівненщині очікується прохолодна погода. За прогнозом синоптиків, день буде хмарним із проясненнями, без істотних опадів.
Вночі та вранці можливий слабкий туман. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Погода в Рівненській області 19 квітня
У неділю в нічні години температура по території області становитиме від 0 до +5 градусів. На поверхні ґрунту прогнозуються заморозки від 0 до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +11…+16 градусів. Вітер північний, 7-12 м/с.
Погода в Рівному 19 квітня
У Рівному вночі температура коливатиметься від +1 до +3 градусів, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…-2 градуси. Вдень синоптики прогнозують від +13 до +15 градусів.
Попередження від синоптиків
Рівненські синоптики попереджаюють про небезпечні метеорологічні явища: уночі 19 квітня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-3°. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.
Крім того, уночі 21 та 22 квітня прогнозуються заморозки вже у повітрі - 0…-3°. Це відповідає другому рівню небезпечності - помаранчевому.
Фахівці застерігають, що заморозки можуть негативно вплинути на ранні посіви та плодові культури. Господарям варто подбати про захист садів і городів.
Погода в Україні - останні новини
Як писав раніше Главред, в Укргідрометцентрі заявили, що погода в Україні 18 квітня буде прохолодною та місцями дощовою. Водночас 19-20 квітня в Україні будуть заморозки до -3 градусів. Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності.
Крім того, у Харкові та області 18 і 19 квітня прогнозуються дощі, місцями з грозами. Відомо, що хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора.
Весняні вихідні на Житомирщині пройдуть у доволі прохолодному режимі: температура коливатиметься від +2 градусів вночі до +16 градусів вдень, а погода змінюватиметься від короткочасних дощів до відносно спокійної хмарності.
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред