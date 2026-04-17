Дощі, грози та туман: українців попередили про різке погіршення погоди

Дощі прогнозуються у більшості областей України.

Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні на вихідних

Де очікуються грози

Погода в Україні на вихідних, 18 та 19 квітня, буде теплою, місцями з короткочасними дощами та слабким туманом. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у наступні дві доби територія країни перебуватиме під впливом малорухомих атмосферних фронтів на тлі зниженого атмосферного тиску, тож у більшості областей пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі.

Погода в Україні 18 квітня

У суботу в західних регіонах України вночі без істотних опадів, вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозою. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря в нічний час становитиме +1...+6 градусів, вдень +10...+15 градусів, на Закарпатті до +17 градусів.

У північній частині країни переважатиме хмарна погода, протягом доби очікуються невеликі дощі. Подекуди можливий туман. Температура повітря вночі передбачається в межах +2…+7 градусів, вдень +10…+15 градусів.

У центральних регіонах протягом доби періодично спостерігатиметься невеликий дощ. Подекуди можливий слабкий туман. Температура повітря в нічний час становитиме +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У південній половині країни та на Кримському півострові істотних опадів не прогнозується. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+11 градусів, вдень +13…+18 градусів.

У східних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Температура повітря в нічний час становитиме +5…+10 градусів, вдень +10…+15 градусів.

Погода 18 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні 19 квітня

У неділю в західних областях України очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями може спостерігатися туман. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 градусів, вдень +13…+18 градусів.

У північних регіонах вночі без опадів, вдень місцями спостерігатиметься невеликий дощ. Температура повітря в нічний час становитиме +1…+6 градусів, у денні години +8…+13 градусів.

У центральних регіонах країни передбачається хмарна з проясненнями погода, без опадів. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 градусів, вдень +12…+17 градусів.

У південній частині України очікується погода без опадів, лише у Криму та Приазов'ї пройдуть дощі. Температура повітря в нічний час становитиме +3...+8 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У східних регіонах вночі місцями пройде дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 градусів, вдень +9…+14 градусів.

Погода 19 квітня / фото: meteoprog

Як повідомляв Главред, упродовж 18-20 квітня в Рівненській області очікується помірно мінлива весняна погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують, проте в окремі дні можливі невеликі короткочасні дощі.

Також відомо, що найближчі вихідні у Дніпрі будуть неоднорідними: від похмурої п’ятниці до нічних опадів у суботу та більш ясної неділі. Зокрема, завершення робочого тижня у Дніпрі пройде під щільною хмарністю.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

