Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Дощі, грози та туман: українців попередили про різке погіршення погоди

Марія Николишин
17 квітня 2026, 15:13
Дощі прогнозуються у більшості областей України.
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на вихідних
  • Де очікуються грози

Погода в Україні на вихідних, 18 та 19 квітня, буде теплою, місцями з короткочасними дощами та слабким туманом. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, у наступні дві доби територія країни перебуватиме під впливом малорухомих атмосферних фронтів на тлі зниженого атмосферного тиску, тож у більшості областей пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі.

відео дня

Погода в Україні 18 квітня

У суботу в західних регіонах України вночі без істотних опадів, вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями з грозою. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Температура повітря в нічний час становитиме +1...+6 градусів, вдень +10...+15 градусів, на Закарпатті до +17 градусів.

У північній частині країни переважатиме хмарна погода, протягом доби очікуються невеликі дощі. Подекуди можливий туман. Температура повітря вночі передбачається в межах +2…+7 градусів, вдень +10…+15 градусів.

У центральних регіонах протягом доби періодично спостерігатиметься невеликий дощ. Подекуди можливий слабкий туман. Температура повітря в нічний час становитиме +4...+9 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У південній половині країни та на Кримському півострові істотних опадів не прогнозується. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+11 градусів, вдень +13…+18 градусів.

У східних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Температура повітря в нічний час становитиме +5…+10 градусів, вдень +10…+15 градусів.

Погода 18 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні 19 квітня

У неділю в західних областях України очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями може спостерігатися туман. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 градусів, вдень +13…+18 градусів.

У північних регіонах вночі без опадів, вдень місцями спостерігатиметься невеликий дощ. Температура повітря в нічний час становитиме +1…+6 градусів, у денні години +8…+13 градусів.

У центральних регіонах країни передбачається хмарна з проясненнями погода, без опадів. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 градусів, вдень +12…+17 градусів.

У південній частині України очікується погода без опадів, лише у Криму та Приазов'ї пройдуть дощі. Температура повітря в нічний час становитиме +3...+8 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У східних регіонах вночі місцями пройде дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +3…+8 градусів, вдень +9…+14 градусів.

Погода 19 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, упродовж 18-20 квітня в Рівненській області очікується помірно мінлива весняна погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують, проте в окремі дні можливі невеликі короткочасні дощі.

Також відомо, що найближчі вихідні у Дніпрі будуть неоднорідними: від похмурої п’ятниці до нічних опадів у суботу та більш ясної неділі. Зокрема, завершення робочого тижня у Дніпрі пройде під щільною хмарністю.

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра погода на вихідні Ігор Кібальчич
Дощі, грози та туман: українців попередили про різке погіршення погоди

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти