Оголошено штормове попередження: синоптики назвали регіони

Погода у Києві буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 квітня / фото: УНІАН

Яка буде погода вночі 18 квітня

Коли температура повітря опуститься до -3 градусів

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 18 квітня буде прохолодною та місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

19-20 квітня в Україні будуть заморозки до -3 градусів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - йдеться у повідомленні.

До 20 квітня на високогір'ї східної частини Закарпатської області буде значна сніголавинна небезпека.

Погода 18 квітня

В Україні 18 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Також очікується мокрий сніг, а у Карпатах - сніг. На північному сході та у центрі країни буде туман. Вітер буде північно-західний та північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла; вдень 11-16°, в південно-східній частині до 19°", — йдеться в повідомленні.

В Україні буде +18

За даними meteoprog, 18 квітня в Україні буде досить прохолодно. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підніметься до +10...+18 градусів. Найнижча температура буде у Київській області. Там температура повітря опуститься до +4...+11 градусів.

Погода 18 квітня в Києві

У Києві 18 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер у цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"По області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°", — повідомляє Укргідрометцентр.

Як повідомляв Главред, в Україні в п'ятницю, 17 квітня, очікуються невеликі дощі, у південно-східній частині без опадів. У Києві вночі та вранці очікується невеликий дощ, вдень без опадів.

У Дніпрі, за прогнозом синоптиків, сонячних прояснень стане більше, однак найближчі вихідні будуть неоднорідними: від похмурої п’ятниці до нічних опадів у суботу та більш ясної неділі.

Погода в Черкаській області на вихідні суттєво зміниться. Варто очікувати на повернення заморозків, можливі опади. Про це в дописі у Facebook повідомив глава Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

