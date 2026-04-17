На вихідних Рівненщину накриє негода: синоптики назвали дату нового похолодання

Цими вихідними на Рівненщині очікується помірна весняна погода з невеликими дощами, а вже з початку наступного тижня температура знову знизиться.

https://glavred.net/synoptic/na-rivnenshchinu-yde-poholodannya-sinoptiki-poperedzhayut-pro-rizku-zminu-pogodi-10757423.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди у Рівному та області на 18-20 квітня / Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

Упродовж 18-20 квітня в Рівненській області очікується помірно мінлива весняна погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують, проте в окремі дні можливі невеликі короткочасні дощі.

Ночі залишатимуться прохолодними, а вихідними вдень стане тепліше. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

відео дня

Погода 18 квітня

У суботу, 18 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройде невеликий короткочасний дощ, уночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 1-6 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 12-17 градусів тепла.

Погода в Рівному впродовж 18-20 квітня / Фото: Рівненський обласний центр з гідрометеорології

Погода 19 квітня

У суботу, 19 квітня, прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Нічні температури коливатимуться від 0 до +5 градусів, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3 градуси. Вдень очікується 12-17 градусів тепла.

Погода 20 квітня

У неділю, 20 квітня, буде хмарно. Вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 2-7 градусів тепла, а вдень підвищиться до 8-13 градусів.

Коли на Рівненщину прийде похолодання

За прогнозом рівненських синоптиків, впродовж вихідних ночі залишатимуться прохолодними, але вже вдень стане тепліше. Водночас на початку наступного тижня температура знову знизиться.

Погода в Рівному на 2 тижні / Фото: meteoprog

Коли в Україні очікується потепління - прогноз

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що протягом тижня в Україні переважатиме відносно тепла погода, однак місцями можливі короткочасні дощі, а в нічні години - навіть заморозки.

За його словами, відчутніше потепління почне встановлюватися ближче до вихідних. Водночас у південних областях погоду може ускладнити циклон із Чорного моря - там очікуються опади, посилення вітру та зниження температури.

Погода в Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні в п'ятницю, 17 квітня, очікуються невеликі дощі, у південно-східній частині без опадів. У Києві вночі та вранці очікується невеликий дощ, вдень без опадів.

У Дніпрі, за прогнозом синоптиків, сонячних прояснень стане більше, однак найближчі вихідні будуть неоднорідними: від похмурої п’ятниці до нічних опадів у суботу та більш ясної неділі.

Погода в Черкаській області на вихідні суттєво зміниться. Варто очікувати на повернення заморозків, можливі опади. Про це в дописі у Facebook повідомив глава Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред