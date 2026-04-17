Дощі та туман: яка погода буде в Харкові на вихідних

У суботу та неділю, 18 і 19 квітня, у Харкові та області прогнозуються дощі. Про це повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
У суботу, 18 квітня, прогнозується хмарна погода. Дощ, місцями гроза. Вночі місцями туман. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 5-10° тепла, вдень 9-14° тепла.
У неділю, 19 квітня, прогнозується хмарна погода з проясненнями. Місцями буде короткочасний дощ. Вночі місцями туман. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° тепла.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 18 квітня погода буде хмарною та дощовою.
"Хмарна погода триматиметься в Харкові до самого вечора. Весь день йтиме сильний дощ, який до вечора має ослабнути", - йдеться в повідомленні.
Вітер північно-східний, 1,8 м/с. Температура повітря вдень 18 квітня становитиме +10° ... +12°.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 19 квітня погода буде ясною.
"З ранку і до самого вечора небо в Харкові залишатиметься ясним. Без опадів", - йдеться в повідомленні.
Вітер північний, 4,2 м/с. Температура повітря вдень 19 квітня становитиме +8° ... +12°.
Погода в Україні - останні новини
Погода в Україні на вихідних, 18 і 19 квітня, буде теплою, місцями з короткочасними дощами та слабким туманом. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
Як повідомляв Главред, протягом 18-20 квітня в Рівненській області очікується помірно мінлива весняна погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують, проте в окремі дні можливі невеликі короткочасні дощі.
Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології
Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області.
Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.
