Погода на Житомирщині різко погіршиться: коли очікувати нову хвилю похолодання

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у Житомирі на ці вихідні
- Прогноз погоди у Житомирські області на 18-20 квітня
Весняні вихідні на Житомирщині пройдуть у доволі прохолодному режимі: температура коливатиметься від 2° вночі до 16° тепла вдень, а погода змінюватиметься від короткочасних дощів до відносно спокійної хмарності.
Про це у коментарі Житомир.info повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.
Субота, 18 квітня
У перший вихідний день область накриє хмарність із проясненнями та невеликий короткочасний дощ. У Житомирі вночі очікується 3–5° тепла, вдень - 13–15°. По області температура буде схожою: 2–7° тепла вночі та 11–16° вдень. Подуватиме північний вітер 7–12 м/с, який додасть прохолоди навіть попри денне потепління.
Неділя, 19 квітня
Другий вихідний пройде без істотних опадів, хоча хмарність залишиться. Температурний фон стабільний: 2–7° тепла вночі та 11–16° вдень. Вітер залишиться північним, але дещо слабшим - 5–10 м/с.
Понеділок, 20 квітня
Початок нового тижня принесе помітне похолодання та повернення нічних заморозків на ґрунті - 0–2°. Вночі опадів не прогнозують, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура знизиться: 2–7° тепла вночі, лише 8–13° вдень. Вітер змінить напрямок на північно-східний, 5–10 м/с.
Тож погода на найближчі дні на Житомирщині демонструє типову для квітня мінливість: від дощів і вітру до коротких періодів ясності, а на початку тижня - навіть повернення заморозків.
Погода в Україні - останні новини за темою
Як повідомляв Главред, в Україні в п'ятницю, 17 квітня, очікуються невеликі дощі, у південно-східній частині без опадів. У Києві вночі та вранці очікується невеликий дощ, вдень без опадів.
У Дніпрі, за прогнозом синоптиків, сонячних прояснень стане більше, однак найближчі вихідні будуть неоднорідними: від похмурої п’ятниці до нічних опадів у суботу та більш ясної неділі.
Погода в Черкаській області на вихідні суттєво зміниться. Варто очікувати на повернення заморозків, можливі опади. Про це в дописі у Facebook повідомив глава Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.
Про джерело: Zhitomir.info
Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.
