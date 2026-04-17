Погода на Житомирщині різко погіршиться: коли очікувати нову хвилю похолодання

Дар'я Пшеничник
17 квітня 2026, 15:37
Погода в регіоні змінюватиметься від короткочасних дощів до відносно спокійної хмарності.

Весняні вихідні на Житомирщині пройдуть у доволі прохолодному режимі: температура коливатиметься від 2° вночі до 16° тепла вдень, а погода змінюватиметься від короткочасних дощів до відносно спокійної хмарності.

Про це у коментарі Житомир.info повідомили у Житомирському обласному центрі з гідрометеорології.

Субота, 18 квітня

У перший вихідний день область накриє хмарність із проясненнями та невеликий короткочасний дощ. У Житомирі вночі очікується 3–5° тепла, вдень - 13–15°. По області температура буде схожою: 2–7° тепла вночі та 11–16° вдень. Подуватиме північний вітер 7–12 м/с, який додасть прохолоди навіть попри денне потепління.

Неділя, 19 квітня

Другий вихідний пройде без істотних опадів, хоча хмарність залишиться. Температурний фон стабільний: 2–7° тепла вночі та 11–16° вдень. Вітер залишиться північним, але дещо слабшим - 5–10 м/с.

Понеділок, 20 квітня

Початок нового тижня принесе помітне похолодання та повернення нічних заморозків на ґрунті - 0–2°. Вночі опадів не прогнозують, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура знизиться: 2–7° тепла вночі, лише 8–13° вдень. Вітер змінить напрямок на північно-східний, 5–10 м/с.

Тож погода на найближчі дні на Житомирщині демонструє типову для квітня мінливість: від дощів і вітру до коротких періодів ясності, а на початку тижня - навіть повернення заморозків.

Погода в Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні в п'ятницю, 17 квітня, очікуються невеликі дощі, у південно-східній частині без опадів. У Києві вночі та вранці очікується невеликий дощ, вдень без опадів.

У Дніпрі, за прогнозом синоптиків, сонячних прояснень стане більше, однак найближчі вихідні будуть неоднорідними: від похмурої п’ятниці до нічних опадів у суботу та більш ясної неділі.

Погода в Черкаській області на вихідні суттєво зміниться. Варто очікувати на повернення заморозків, можливі опади. Про це в дописі у Facebook повідомив глава Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

