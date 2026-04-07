Вріже -3 та піде сніг: на Україну насувається різке похолодання

Ангеліна Підвисоцька
7 квітня 2026, 18:36
Погода у Львові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +1 градуса.
  • Яка буде погода вночі 8 квітня
  • Коли температура повітря опуститься до -3 градусів
  • У яких областях будуть дощі та мокрий сніг

Погода в Україні 8 квітня буде прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 8 квітня

В Україні 8 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних, Вінницькій та Житомирській областях будуть сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту, на Закарпатті та північному сході країни і в повітрі заморозки 0-3°); вдень 4-9° тепла. В Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 0-3° морозу", — йдеться в повідомленні.

За даними meteoprog, 8 квітня в Україні буде досить тепло. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підніметься до +5...+10 градусів. Найнижча температура буде в Львівській області. Там температура повітря опуститься до +1...+7 градусів.

Погода 8 квітня в Києві

У Києві 8 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ та мокрий сніг. Вітер у цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла; вдень 6-8° тепла", — повідомляє Укргідрометцентр.

До кінця доби 7 квітня очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, початок квітня на Житомирщині буде холодним і нестійким. Очікуються дощі, сильний вітер і навіть мокрий сніг. Вночі можливі заморозки на ґрунті.

Також найближчими днями в Одесі та області очікується похолодання через циклон із північного заходу Європи. Можливі невеликі опади, поривчастий вітер і місцями заморозки до -3°.

Крім цього, 8 квітня очікуються дощі з мокрим снігом, у столиці — також опади. Температура знизиться до +1…+3° вночі та +4…+6° вдень.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.


20:09Україна
18:53Світ
18:37Світ
