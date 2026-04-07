Житомирщину накриє справжня негода: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

Найближчий тиждень в регіоні мине під знаком нестійкої та холодної погоди, а нічні заморозки знову нагадуватимуть про себе.

Прогноз погоди для Житомирщини на тиждень

Якою буде погода у Житомирі та області впродовж тижня

Який день на цьому тижні на Житомирщині буде найхолоднішим

Початок квітня у Житомирі та області видасться по-справжньому примхливим. Після кількох відносно теплих днів регіон накриє серія дощів, поривчастий вітер і навіть повернення мокрого снігу.

За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, найближчий тиждень мине під знаком нестійкої та холодної погоди, а нічні заморозки знову нагадуватимуть про себе на поверхні ґрунту, пише Житомир.info.

У вівторок, 7 квітня, небо над містом буде хмарним із короткими проясненнями. Вночі очікується невеликий дощ, який удень посилиться до помірного. Західний вітер розганятиметься до 15–20 метрів за секунду, тож синоптики вже попередили про жовтий рівень небезпечності.

Температура вночі триматиметься на рівні 1–3 градусів тепла, вдень підніметься до 7–9. В області ситуація схожа, однак місцями можливі заморозки до 0–2 градусів на ґрунті.

Погода 8 та 9 квітня також не принесе весняного тепла. Обидва дні пройдуть під щільною хмарністю. Уночі ймовірний мокрий сніг, подекуди з дощем, а вдень переважатимуть невеликі опади. Нічні температури коливатимуться від 1 до 6 градусів тепла, але заморозки на ґрунті зберігатимуться. Вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до 4–9 градусів. Північно-західний вітер залишатиметься відчутним, хоча й дещо слабшим, ніж у неділю.

Найпрохолоднішим днем стане п'ятниця, 10 квітня. Синоптики прогнозують холодну, по-справжньому непривітну погоду з періодичним невеликим дощем та мокрим снігом. Уночі температура опуститься до 0–3 градусів, а вдень підніметься лише до 5–10 тепла.

Весна цього року знову демонструє свій характер, тож жителям області радять не поспішати ховати теплий одяг і бути уважними на дорогах під час опадів та поривів вітру.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом тижня в Тернопільській області очікується прохолодна, вітряна погода з незначними опадами, що зумовлено впливом тилової частини циклону, вторинних атмосферних фронтів і надходженням арктичного повітря, повідомили синоптики.

Крім того, після короткого періоду майже літнього тепла Україну накриває різке похолодання — синоптики фіксують зміну повітряних мас і прихід активного циклону "Rapunzel", який уже несе арктичне повітря. У Черкаській області цей фронт проявиться у другій половині дня 6 квітня короткочасними дощами, місцями з грозами та поривами вітру до 15–20 м/с, після чого температура різко знизиться.

Також у вівторок, 7 квітня, на Рівненщині прогнозують хмарність із короткочасними дощами, а подекуди можливий і мокрий сніг.

Про джерело: Zhitomir.info Zhitomir.info — це регіональний новинний портал, що висвітлює події в Житомирі та Житомирській області. Сайт публікує останні новини регіону та України, аналітику, інтерв'ю, матеріали про культуру, спорт, економіку та суспільне життя. Крім текстових матеріалів, портал пропонує фото- та відеорепортажі. Ресурс належить ТОВ "Інформаційне агентство Житомир Інфо" і є одним з популярних джерел локальної інформації для жителів області.

