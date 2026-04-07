В Одесу суне циклон Rapunzel: синоптики попередили про різке зниження температури

Анна Ярославська
7 квітня 2026, 09:04
На морі прогнозується сильне хвилювання з подальшим ослабленням.
Погода в Одесі
Арктичний холод накриє Одесу: чого чекати найближчими днями

Коротко:

  • Погоду в Одесі та області визначить циклон Rapunzel
  • У регіон надійдуть холодні арктичні повітряні маси
  • Можливі заморозки в повітрі та на ґрунті до -1…-3°

У найближчі дні погода в Одесі та області, а також уздовж узбережжя визначатиметься циклонічною активністю з північного заходу Європи.

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, циклон під назвою Rapunzel принесе відчутне похолодання за рахунок проникнення холодних арктичних повітряних мас у південні широти.

Під час проходження атмосферних фронтів місцями пройдуть невеликі опади, подекуди з поривчастим вітром північно-західної чверті.

Синоптики прогнозують зниження температури повітря, місцями — заморозки в повітрі та на поверхні ґрунту 1–3°.

Прогнозується також значне хвилювання моря, надалі помірне. Температура морської води 9-10°.

Яка буде погода в Одесі та області

Прогноз погоди в Одесі та області 7 квітня 2026

Сьогодні в Одеській області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

На автодорогах області видимість хороша.

В Одесі буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 6-8° тепла, вдень 11-13°.

Прогноз погоди на 7 квітня вздовж узбережжя Одеської області

Згідно з прогнозом, сьогодні на Одещині вітер північно-західний 12-17 м/с. Температура повітря вночі становитиме 4-9°, вдень 11-16°; температура морської води 9-10°.

Місцями невеликий дощ. Очікується значне хвилювання моря, уздовж узбережжя — безпечні рівні моря.

Оголошено перший рівень небезпеки.

Погода в Одеській області

Погода в Україні по регіонах - прогнози

Як писав Главред, 7 квітня більша частина України опиниться під впливом холодного атмосферного фронту, який почне перетинати територію країни вже сьогодні і принесе з собою опади та зниження температури повітря. Вже скоро в Україну повернеться сніг.

Синоптик Наталія Діденко прогнозує зниження денної температури повітря до +6…+9 градусів. У східних і південних областях буде тепліше, від +9 до +13 градусів тепла, проте в середу похолодання пошириться і на ці регіони. У вівторок переважатиме волога погода з періодичними дощами, а ось 8-9 квітня є ймовірність мокрого снігу.

У Дніпрі найближчими днями прогнозується помітне зниження температури та зміна погодних умов. Місто накриє більш прохолодний та вологий атмосферний фронт.

У Черкаській області 7–9 квітня переважатиме хмарна, вітряна та прохолодна погода з періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу. Денна температура становитиме 3–8° тепла, а вночі та вранці можливі заморозки на ґрунті до 0–3°.

На території Львівської області 7 квітня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачається, але вже вранці та вдень синоптики обіцяють невеликий дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг. Через опади можливе погіршення видимості на дорогах.

Температура повітря в області вночі становитиме 1–6° тепла, проте місцями на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки 0–3°. Вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до 7–12° тепла.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів.

Чим займається:

  • складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;
  • публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;
  • оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;
  • веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери.

Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

