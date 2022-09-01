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Морози і снігопад: синоптики попередили про різку зміну погоди в Україні

1 вересня 2022, 02:40

Як прогнозують синоптики, вже до кінця жовтня будуть заморозки і істотне похолодання.

погода, прогноз погоди
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у перші дні осені відразу зміниться. Як повідомляють синоптики, "африканські" градуси змінить прохолода.

У четвер, 1 вересня, з приходом календарної осені по всій території похолодає на кілька градусів. Синоптики обіцяють дощі в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

У п'ятницю, 2 вересня, похолодання продовжиться. Дощі з грозами пройдуть у Миколаївській та Одеській областях.

Видео дня

У суботу, 3 вересня, денні температури коливатимуться в районі комфортних +20 градусів, а вночі на півночі і заході України ртутні стовпчики впадуть до +7. Опади очікуються в різних регіонах країни.

У неділю, 4 вересня, знову потеплішає на кілька градусів. Невеликі дощі проллються у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

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прогноз синоптиків

Як прогнозують синоптики, погода до кінця жовтня буде з заморозками і істотно похолодає.

В листопаді погода покаже вже прихід зими. За прогнозом метеоресурсів, варто очікувати мороз та снігопад.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха -в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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