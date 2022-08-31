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Сильні морози та постійні зливи: синоптик попередив про дуже холодну осінь

31 серпня 2022, 02:40

За прогнозом синоптика, вже в листопаді варто чекати перших морозів та похмурих днів.

погода, погода в Україні,
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні цієї осені буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

За його прогнозом, вже в листопаді варто чекати перших морозів і похмурих днів.

"Початок вересня буде теплим, сонячним, без опадів. З 14 вересня можливі невеликі дощі", - написав перед смертю народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі "Погода до 2030 року".

Видео дня

Синоптик зазначає, що з 20-22 вересня, буде прохолодно та пройдуть дощі. Надалі, до 29 вересня, Сонця стане менше, буде похмуро, проте без опадів. До кінця місяця можливі дощі.

Погода на жовтень

"На початку жовтня буде хмарно та холодно, заллють дощі. Починаючи з 4 жовтня, розпочнеться друге "бабине літо", яке триватиме до середини місяця", - каже синоптик.

З 15 числа очікується різке похолодання. 18-20 жовтня буде похмуро, холодно, а вночі можливі заморозки.

З 20 по 25 число очікується незначне потепління, без опадів, хмарно з проясненнями.

З 26 жовтня і до кінця місяця буде знову холодно, дощ з мокрим снігом, вночі – морози.

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Погода на листопад

"Листопад не залишить шансу на тепло. 1-2 числа буде похмуро, без опадів. З 3-7 листопада похолодає, дощ", - йдеться в прогнозі.

Нічні морози очікуються в період з 8 по 12 число, без опадів. В середині місяця дещо потеплішає, проте можливі дощі.

З 15 по 20 листопада почнуться холоди, проте буде сухо. А з 21 числа стовпчики термометрів опустяться нижче нуля. 24-25 листопада можливий мокрий сніг.

З 26 листопада і до кінця осені буде морозно, хмарно з проясненнями, проте без опадів.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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