В Україну увірветься скандинавський антициклон: синоптик попередив про заморозки у вересні

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні з 1 вересня буде прохолодною, але поступово зміниться літньою погодою. Як повідомляє синоптик Ігор Кибальчич, метеорологічна осінь відставатиме від календарної.

Кибальчич зазначає, що з 1 вересня температура повітря в Україні знизиться на 6-8 градусів порівняно з останніми числами серпня.

"Однак, майбутнє зниження температури зовсім не означатиме настання метеорологічної осені. Попередньо, до кінця першої декади вітри повернуть на західний і південно-західний напрямок і разом з цим температурний фон підвищиться до комфортних літніх показників як в нічний, так і в денний час", – зауважив синоптик.

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Середньомісячна температура повітря в Україні буде на 1-1,5 градуса вище кліматичної норми і складе близько +14 +19 градусів залежно від регіону.

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Де будуть зливи і грози

Опадів буде мало, а в більшості областей взагалі дефіцит.

"Прогнозується 29-65 мм опадів, що складе приблизно 70-75% від кліматичної норми, через що ризик розвитку посухи і збільшення пожежної небезпеки залишається високим", - сказав Кибальчич.

Крім того, заморозки у вересні малоймовірні, проте вони можуть простежуватися у високогір'ї Карпат, де це не буде аномалією.

За словами синоптика, не варто теплу погоду в другій половині вересня сприймати як бабине літо, адже воно приходить або в кінці вересня, або в жовтні, і таких періодів за осінь може бути кілька.

"І тільки в тому випадку, коли настала метеорологічна осінь за вказаними критеріями, можна буде говорити про бабине літо. Цей термін існує багато років і з точки зору синоптичних процесів означає встановлення літнього характеру погоди на 1 – 2 тижні у зв'язку з витягуванням в бік України гребеня Азорського антициклону. На відміну від скандинавського, в ньому циркулює тепле повітря субтропічного походження, а за рахунок високого тиску опади малоймовірні", - пояснив Кибальчич.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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