Мороз вдарить рано: синоптики дали екстремальний прогноз на осінь в Україні

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні восени буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Синоптичний ресурс Wisemeteo прогнозує, що перша п'ятиденка вересня буде по-літньому теплою. Далі вже буде відчуватися "подих осені".

Температура буде поступово знижуватися - від + 20 до +9 градусів, буде багато похмурих, часом дощових днів.

А ось ресурс Gismeteo прогнозує, що зниження температури і дощі прийдуть трохи пізніше - ближче до другої половини місяця.

Залишок же серпня і перша частина вересня будуть з літніми температурами і незначною кількістю опадів.

Перші морози та сніг варто очікувати вже до кінця жовтня.

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