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Весна наскочить в лютому: Україну розігріє до +15°, названо дати

8 лютого 2022, 04:52

В Україні температура підніматиметься на 3-7 градусів вище норми, попередив Ігор Кібальчич.

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/ 1zoom.ru

На поточному тижні в Україні очікується відлига з опадами і аномально високими температурами, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

"На території України найближчий тиждень має всі шанси бути аномально теплим з достатньою кількістю опадів і тривалими відлигами, які будуть супроводжуватися туманами і активним сніготаненням", - пише він у матеріалі на meteoprog.

Він каже, що температура підніматиметься на 3-7 градусів вище норми, а найбільш інтенсивні опади очікуються в західних і північних областях.

У вівторок температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -3...+2 °С; у південних, східних областях, вдень і на крайньому заході 0...+ 5 °С, а в Криму до + 10 °С.

У середу, 9 лютого, температура в денний час складе 0...+ 5 °С. у західних і південно-західних областях вдень повітря прогріється до +9 °С.

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"У четвер і п'ятницю чергові атмосферні фронти атлантичного походження принесуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу і дощу на більшу частину території України. І тільки в південних областях і Криму буде переважно сухо", - розповів він. Вдень стовпчики термометрів покажуть + 2...+ 7 °С, в південних областях і в Криму до +12 °С.вночі мінімальні температури виявляться в межах -2...+ 3 °С, на півдні +1...+ 6 °с.

На вихідних трохи похолодає, вдень буде + 1 ... + 6 °С. вночі 13 лютого в Україні -5. ..0 °С, в Карпатах -10...-5 °С, вдень близько 0 °С. і тільки в Криму продовжиться безморозний період.

Додамо, що за даними прогнозу погоди Ventusky, у п'ятницю, 11 лютого, в Криму не виключено підвищення температури до +15 градусів.

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Нагадаємо, за прогнозом синоптика Українського гідрометцентру Наталії Птухи, ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

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прогноз погоди відлига Погода в Україні
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