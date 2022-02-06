Чи чекати ранньої весни: українцям дали несподіваний прогноз на лютий

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В неділю в Україні переважно погода без опадів. Певні опади очікуються на Лівобережжі, південному сході,а до вечора - на заході країни, розповіла синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Як повідомила вона в ефір на Радіо НВ, в неділю температура буде з невеликим плюсом, +1...+2 °C, очікується поривчастий вітер.

Більш серйозні зниження температури торкнуться північно-східних областей країни, там очікують морози на вихідних.

Синоптик каже, що ранньої весни поки не прогнозується, швидше за все, погода і надалі буде непостійною.

"Поки, звичайно, ми не можемо сказати, якою буде весна, коли настане. За календарем через 24 дні, але найближчі перспективи у нас такі, що все-таки погода буде зберігати мінливий характер. Знову можуть бути подекуди невеликі морози, але і плюси в певні дні не виключені. Тобто певні коливання температури, але поки без будь-яких різких таких амплітуд. Тобто, невеликий плюс, невеликий мінус. Ось таке поки у нас початок лютого, і ось така його перша декада планується", - додала Птуха.

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