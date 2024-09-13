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Магнітна буря здатна впливати на самопочуття: 14-15 вересня Україну накриє шторм

Даяна Швець
13 вересня 2024, 22:05
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В суботу та неділю, 14-15 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі.
Магнітна буря здатна впливати на самопочуття: 14-15 вересня Україну накриє шторм
В США опублікували прогноз на вихідні, 14-15 вересня / фото: depositphotos.com/ua

Яким 14-15 вересня 2024 року буде прогноз сонячної та геомагнітної активності розповів Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Як відомо, потужність геомагнітної бурі вимірюється К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

"В суботу та неділю, 14-15 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей", - розповіли в Центрі прогнозування США.

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Однак важливим моментом є те, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

На жаль, для метеозалежних людей магнітні бурі можуть обернутися неприємними симптомами:

  1. Головний біль – частий симптом, оскільки магнітна буря може впливати на нервову систему.
  2. Втома – люди можуть відчувати підвищену втому або слабкість.
  3. Підвищена тривожність – емоційний стан може загостритися, з'являється роздратованість або відчуття стресу.
  4. Проблеми зі сном – безсоння або поганий сон можуть супроводжувати магнітні бурі.
  5. Зниження концентрації – деякі відчувають труднощі з концентрацією або пам'яттю.
  6. Підвищення артеріального тиску – у людей з серцево-судинними захворюваннями можуть загострюватися симптоми, наприклад, підвищується артеріальний тиск.

Хоча не всі відчувають ці симптоми, магнітні бурі можуть впливати на людей, чутливих до змін у навколишньому середовищі.

Якими способами можна зменшити вплив магнітної бурі

Щоб зменшити вплив магнітної бурі на організм, можна дотримуватися кількох простих порад:

  1. Повноцінний відпочинок і сон – намагайтеся добре висипатися, щоб організм міг краще адаптуватися до змін у магнітному полі.
  2. Збалансоване харчування – вживайте більше свіжих овочів, фруктів і продуктів, багатих на магній (горіхи, бобові, зелень), що допомагає стабілізувати нервову систему.
  3. Залишайтеся гідратованими – пийте достатню кількість води, щоб підтримувати водно-сольовий баланс, це допоможе уникнути головного болю та втоми.
  4. Фізична активність – легкі вправи на свіжому повітрі допоможуть поліпшити кровообіг і зменшити напругу.
  5. Мінімізуйте стрес – медитація, йога або просто час на відпочинок допоможуть знизити рівень тривожності під час бурі.
  6. Обмежте вживання кофеїну та алкоголю – вони можуть посилити відчуття тривоги або впливати на артеріальний тиск.
  7. Уникайте перевантажень – намагайтеся не займатися важкою роботою або приймати важливі рішення під час магнітної бурі, щоб уникнути додаткового стресу.

Також стало відомо, коли в Україні закінчиться негода і в регіони повернеться потепління.

Своєю чергою завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла, розказала, якою буде погода в Україні восени 2024 року.

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