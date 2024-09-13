Магнітна буря здатна впливати на самопочуття: 14-15 вересня Україну накриє шторм

Яким 14-15 вересня 2024 року буде прогноз сонячної та геомагнітної активності розповів Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Як відомо, потужність геомагнітної бурі вимірюється К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
"В суботу та неділю, 14-15 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 6 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття метеозалежних людей", - розповіли в Центрі прогнозування США.відео дня
Однак важливим моментом є те, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
На жаль, для метеозалежних людей магнітні бурі можуть обернутися неприємними симптомами:
- Головний біль – частий симптом, оскільки магнітна буря може впливати на нервову систему.
- Втома – люди можуть відчувати підвищену втому або слабкість.
- Підвищена тривожність – емоційний стан може загостритися, з'являється роздратованість або відчуття стресу.
- Проблеми зі сном – безсоння або поганий сон можуть супроводжувати магнітні бурі.
- Зниження концентрації – деякі відчувають труднощі з концентрацією або пам'яттю.
- Підвищення артеріального тиску – у людей з серцево-судинними захворюваннями можуть загострюватися симптоми, наприклад, підвищується артеріальний тиск.
Хоча не всі відчувають ці симптоми, магнітні бурі можуть впливати на людей, чутливих до змін у навколишньому середовищі.
Якими способами можна зменшити вплив магнітної бурі
Щоб зменшити вплив магнітної бурі на організм, можна дотримуватися кількох простих порад:
- Повноцінний відпочинок і сон – намагайтеся добре висипатися, щоб організм міг краще адаптуватися до змін у магнітному полі.
- Збалансоване харчування – вживайте більше свіжих овочів, фруктів і продуктів, багатих на магній (горіхи, бобові, зелень), що допомагає стабілізувати нервову систему.
- Залишайтеся гідратованими – пийте достатню кількість води, щоб підтримувати водно-сольовий баланс, це допоможе уникнути головного болю та втоми.
- Фізична активність – легкі вправи на свіжому повітрі допоможуть поліпшити кровообіг і зменшити напругу.
- Мінімізуйте стрес – медитація, йога або просто час на відпочинок допоможуть знизити рівень тривожності під час бурі.
- Обмежте вживання кофеїну та алкоголю – вони можуть посилити відчуття тривоги або впливати на артеріальний тиск.
- Уникайте перевантажень – намагайтеся не займатися важкою роботою або приймати важливі рішення під час магнітної бурі, щоб уникнути додаткового стресу.
Також стало відомо, коли в Україні закінчиться негода і в регіони повернеться потепління.
Своєю чергою завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня розповіла, розказала, якою буде погода в Україні восени 2024 року.
Читайте також:
- Мало хто знає: чим корисний зелений чай - лікарі назвали переваги напою
- Смертоносна гарячка Західного Нілу вже в Україні: чого варто побоюватись
- Чому з’являються темні кола під очима: названо вісім неочікуваних причин
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред