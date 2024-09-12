Країну атакував дуже сильний шторм: в Україні вирує майже 8-бальна буря

Очікується, що ця магнітна буря закінчиться 15 вересня, але відразу після неї почнеться нова.

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В Україні врізала майже 8-бальна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

В Україні дуже посилюється магнітна буря. Раптово вона досягла майже 8-бальної потужності. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почала посилюватися ще 8 вересня. Цього та наступного дня вона трималася на рівні 4-х балів. 10-11 вересня буря посилилася до 6-ти балів.

Очікувалося, що після цього геомагнітний шторм піде на спад, але він посилився і досяг майже 8-бальної потужності. 13 вересня шторм почне слабшати. Спершу він опуститься до 6-ти балів, а наступного дня - до 5-ти і опуститься до мінімуму.

відео дня

Однак розслаблятися ще рано. Адже 17 вересня розпочнеться нова магнітна буря. Два дні вона триматиметься на рівні трьох балів.

В Україну врізала майже 8-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 11 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 13 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 64 сонячні плями.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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