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Такого шторму вже давно не було: які регіони накриють грозові зливи з потужним вітром

Ангеліна Підвисоцька
13 вересня 2024, 19:23
89
Стало відомо, коли в Україні закінчиться негода і в регіони повернеться потепління.
Такого шторму вже давно не було: які регіони накриють грозові зливи з потужним вітром
Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні 14 вересня буде штормовою. У багатьох областях оголошено попередження про небезпеку через сильні пориви вітру та грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики оголосили сильне штормове попередження. І рівень небезпечності оголосили у західних, Вінницькій та Одеській областях; ІІ рівень небезпечності - в Карпатах та на Закарпатті. Там очікуються сильні дощі та грози.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що 14 вересня в Україні буде дуже сильний вітер. У західних областях буде свіжа погода. Температура повітря може опуститися до 16-19 градусів тепла. У цей день у західних областях України буде бушувати циклон Anett, який принесе дощі та грози. Опади поширюватимуться на Житомирщину, Одещину та Вінниччину. Водночас вже наступного тижня в Україні переважатиме тепла, суха та сонячна погода.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 14 сентября
Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / фото: ventusky

Погода 14 вересня

В Україні 14 вересня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у західних, Вінницькій та Одеській областях. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. На Лівобережжі та у західних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"У західних, Вінницькій та Одеській областях хмарно, вночі помірні, вдень значні дощі, грози, температура вночі 13-18° вдень 18-23°; в Карпатах та на Закарпатті впродовж доби сильні дощі, температура 11-16°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ; температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, на південному сході країни до 31°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 14 вересня в Україні буде прохолодно та йтиме дощ. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +19...+32 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+18 градусів.

погода 14 сентября
Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / фото: meteoprog

Погода 14 вересня у Києві

У Києві 14 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 14 сентября
Прогноз погоди в Україні на 14 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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