Космічна знахідка ошелешила вчених: незвичайна комета наближається до Сонця

3I/ATLAS стала лише третім підтвердженим міжзоряним об’єктом, що пролетів через Сонячну систему.

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Оприлюднено нові дані про комету / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія

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3I/ATLAS помітно відрізняється від усіх подібних об’єктів, досліджених раніше

Метанол і ціаністий водень виходять з комети різними шляхами

Дослідники виявили міжзоряну комету 3I/ATLAS, яка за своїм хімічним складом помітно відрізняється від усіх подібних об’єктів, досліджених раніше.

Особливий інтерес вчених викликала незвично висока концентрація метанолу, що вказує на те, що комета сформувалася в умовах, які суттєво відрізнялися від тих, що існували в Сонячній системі. Про це повідомляє Daily Galaxy.

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3I/ATLAS стала лише третім підтвердженим міжзоряним об’єктом, що пролетів через Сонячну систему. Однак саме ця комета здивувала дослідників аномальним вмістом метанолу. Співвідношення цієї речовини до ціаністого водню виявилося значно вищим, ніж у відомих комет, що робить об’єкт практично унікальним.

За словами вчених, вивчення такого тіла дозволяє отримати рідкісну інформацію про хімічні процеси, що відбувалися в іншій зоряній системі.

"Спостереження за 3I/ATLAS схоже на зняття відбитків пальців з іншої сонячної системи... вона переповнена метанолом так, як ми зазвичай не бачимо в кометах нашої власної системи".

Дослідження проводилися з використанням комплексу радіотелескопів ALMA, розташованого в пустелі Атакама в Чилі. Коли комета наблизилася до Сонця, її лід почав випаровуватися, утворивши газову оболонку навколо ядра. Аналіз цієї хмари дозволив вченим визначити склад речовин, що виділяються.

З’ясувалося, що метанол і ціаністий водень виходять з комети різними шляхами. Ціаністий водень вивільняється безпосередньо з ядра, тоді як частина метанолу надходить у газову оболонку з найдрібніших крижаних частинок. За словами дослідників, подібний просторовий розподіл викидів у міжзоряної комети вдалося зафіксувати вперше.

Це не єдина незвичайна особливість 3I/ATLAS. Раніше спостереження за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба показали, що на значній відстані від Сонця у складі газової оболонки комети переважав вуглекислий газ, тоді як у більшості комет основним компонентом зазвичай є водяна пара.

На думку вчених, сукупність цих особливостей свідчить про те, що комета сформувалася в іншому хімічному середовищі, можливо, за значно нижчих температур, ніж об’єкти, що виникли в Сонячній системі.

Загадкова міжзоряна гостя: що з’ясували вчені

Астрономи продовжують вивчати дивне небесне тіло, що прибуло з глибин космосу за межами нашої Сонячної системи, і його властивості викликали справжній інтерес у фахівців. Комета 3I/ATLAS - лише другий офіційно підтверджений міжзоряний об’єкт, але її реальні розміри виявилися меншими, ніж передбачалося спочатку. Незважаючи на компактність, вона демонструє незвично високу активність: за розрахунками дослідників, щосекунди комета викидає приблизно 940 трильйонів молекул вуглекислого газу, що вкрай незвично для тіла таких невеликих розмірів.

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