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Київщину атакував жорсткий шторм: регіон засипав град розміром із куряче яйце

Ангеліна Підвисоцька
10 липня 2025, 22:24
182
Унаслідок негоди було пошкоджено машини та дахи.
град у Київській області
Київську область засипало градом / Колаж: Главред, фото: Telegram

Що відомо:

  • Сильна негода накрила Україну
  • Шторм пронісся Київською областю
  • На Київщині випав град розміром із яйце

Україну накрив жорсткий шторм. Київська область опинилася в епіцентрі негоди. Відео з наслідками вже розлетілися в Мережі.

Шквал із градом пронісся поблизу Києва. Він атакував Бориспільський і Переяславський райони області.

відео дня

  • Київську область засипало величезним градом
    Київську область засипало величезним градом фото: Telegram
  • Київську область засипало величезним градом
    Київську область засипало величезним градом фото: Telegram
  • Київську область засипало величезним градом
    Київську область засипало величезним градом фото: Telegram
  • Київську область засипало величезним градом
    Київську область засипало величезним градом фото: Telegram
  • Київську область засипало величезним градом
    Київську область засипало величезним градом фото: Telegram
  • Київську область засипало величезним градом
    Київську область засипало величезним градом фото: Telegram
  • Київську область засипало величезним градом
    Київську область засипало величезним градом фото: Telegram
  • Київську область засипало величезним градом
    Київську область засипало величезним градом фото: Telegram
  • Київську область засипало величезним градом
    Київську область засипало величезним градом фото: Telegram

На кадрах видно, як сильний дощ заливає все навколо, а з неба падає великий град. При цьому на фото, опублікованих після, видно, що падав град буквально розміром з куряче яйце.

Через сильний град пошкоджено машини, дахи.

Дивіться відео з наслідками негоди:

негода
Негода в Київській області / фото: скріншот

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко раніше говорила, що погода в середу, 2 липня, буде переважно з комфортною температурою повітря - очікується +24...+29 градусів.

Синоптик Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе в Україну суху погоду без опадів. Утім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.

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