Київщину атакував жорсткий шторм: регіон засипав град розміром із куряче яйце

Що відомо:
- Сильна негода накрила Україну
- Шторм пронісся Київською областю
- На Київщині випав град розміром із яйце
Україну накрив жорсткий шторм. Київська область опинилася в епіцентрі негоди. Відео з наслідками вже розлетілися в Мережі.
Шквал із градом пронісся поблизу Києва. Він атакував Бориспільський і Переяславський райони області.
На кадрах видно, як сильний дощ заливає все навколо, а з неба падає великий град. При цьому на фото, опублікованих після, видно, що падав град буквально розміром з куряче яйце.
Через сильний град пошкоджено машини, дахи.
Дивіться відео з наслідками негоди:
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Наталка Діденко раніше говорила, що погода в середу, 2 липня, буде переважно з комфортною температурою повітря - очікується +24...+29 градусів.
Синоптик Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе в Україну суху погоду без опадів. Утім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.
Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.
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