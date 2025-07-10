Вода заливає салони авто: один з обласних центрів серйозно підтопило

Через зливи у місті затоплені кілька доріг, автомобілі або об’їжджають їх, або "пропливають" просто через воду. Зупинився рух тролейбусів.

https://glavred.net/synoptic/voda-zalivaet-salony-avto-odin-iz-oblastnyh-centrov-serezno-podtopilo-10680176.html Посилання скопійоване

Луцьк серйозно підтопило/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

Крім Львова, під атакою негоди опинився також Луцьк

У місті затопило кілька доріг, погіршилася ситуація для автомобілістів

Також погіршився рух громадського транспорту, зокрема, зупинилися тролейбуси

Крім Львова, через негоду підтоплення спостерігаються також у Луцьку.

Зокрема, внаслідок сильного дощу затопило дорогу на вулиці Дубнівській і проспекті Відродження. Про це повідомляють у мережі.

відео дня

Як повідомляє "Суспільне. Луцьк", на проспекті Відродження в обласному центрі через підтоплення зупинився рух тролейбусів. З обох боків затопленої ділянки дороги стоять 15 тролейбусів №15 і №15а, розповіли "Суспільному" в черговій диспетчерській Луцького підприємства електротранспорту. Загалом на маршрути зранку виїхали 35 тролейбусів.

У міськраді зазначили, що всі комунальні служби працюють, що відновити рух тролейбусів.

Повінь у Луцьку/ скрін

Дивіться відео підтоплення у Луцьку:

Українців попередили про можливі повені

Нагадаємо, напередодні в Укргідрометцентрі повідомляли, що у період з 9 по 11 липня через сильні дощі на річках Карпатського регіону очікується підвищення рівня води. Так, підвищення рівня води очікувалося:

на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) та суббасейнів Прута, Сірету (Івано-Франківська, Чернівецька обл.) на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках – до 2,0 м;

на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька обл.) – на 0,2-0,7 м;

на річках суббасейну Тиси (Закарпатська обл.) на 0,2-1,0 м.

"В місцях проходження інтенсивних дощів очікується формування високого місцевого та схилового стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках на 0,5-1,0 м з можливим частковим затопленням понижених місць в окремих населених пунктах. I рівень небезпеки – жовтий. В гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків. I рівень небезпеки – жовтий", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Як раніше повідомляв Главред, під ударом сильної негоди також опинився Львів. У місті машини просто плавають вулицями. Перший заступник міського голови Андрій Москаленко заявив, що у Львові підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна. На місцях працюють аварійні бригади.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що на Львівщині вирувала стихія – місцевих попередили про небезпеку. Унаслідок стихії багато дерев було вирвано з корінням, пошкоджено житлові будинки.

Нагадаємо, стало відомо, що Україну атакує дуже сильна негода, синоптики назвали області. Погода в Ужгороді буде однією з найпрохолодніших. Температура повітря там опуститься до +16.

Також повідомлялося, що синоптик попереджає про різке зниження температури. Літня спека потроху відступає. З 11 липня в Україні стовпчики термометрів поповзуть донизу. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред