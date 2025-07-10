Вода заливає салони авто: один з обласних центрів серйозно підтопило

Коротко:
- Крім Львова, під атакою негоди опинився також Луцьк
- У місті затопило кілька доріг, погіршилася ситуація для автомобілістів
- Також погіршився рух громадського транспорту, зокрема, зупинилися тролейбуси
Крім Львова, через негоду підтоплення спостерігаються також у Луцьку.
Зокрема, внаслідок сильного дощу затопило дорогу на вулиці Дубнівській і проспекті Відродження. Про це повідомляють у мережі.
Як повідомляє "Суспільне. Луцьк", на проспекті Відродження в обласному центрі через підтоплення зупинився рух тролейбусів. З обох боків затопленої ділянки дороги стоять 15 тролейбусів №15 і №15а, розповіли "Суспільному" в черговій диспетчерській Луцького підприємства електротранспорту. Загалом на маршрути зранку виїхали 35 тролейбусів.
У міськраді зазначили, що всі комунальні служби працюють, що відновити рух тролейбусів.
Дивіться відео підтоплення у Луцьку:
Українців попередили про можливі повені
Нагадаємо, напередодні в Укргідрометцентрі повідомляли, що у період з 9 по 11 липня через сильні дощі на річках Карпатського регіону очікується підвищення рівня води. Так, підвищення рівня води очікувалося:
- на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) та суббасейнів Прута, Сірету (Івано-Франківська, Чернівецька обл.) на 0,5-1,5 м, на окремих ділянках – до 2,0 м;
- на лівих притоках Дністра (Тернопільська, Хмельницька обл.) – на 0,2-0,7 м;
- на річках суббасейну Тиси (Закарпатська обл.) на 0,2-1,0 м.
"В місцях проходження інтенсивних дощів очікується формування високого місцевого та схилового стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках на 0,5-1,0 м з можливим частковим затопленням понижених місць в окремих населених пунктах. I рівень небезпеки – жовтий. В гірських районах існує загроза формування локальних селевих потоків. I рівень небезпеки – жовтий", – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.
Як раніше повідомляв Главред, під ударом сильної негоди також опинився Львів. У місті машини просто плавають вулицями. Перший заступник міського голови Андрій Москаленко заявив, що у Львові підтоплення спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна. На місцях працюють аварійні бригади.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що на Львівщині вирувала стихія – місцевих попередили про небезпеку. Унаслідок стихії багато дерев було вирвано з корінням, пошкоджено житлові будинки.
Нагадаємо, стало відомо, що Україну атакує дуже сильна негода, синоптики назвали області. Погода в Ужгороді буде однією з найпрохолодніших. Температура повітря там опуститься до +16.
Також повідомлялося, що синоптик попереджає про різке зниження температури. Літня спека потроху відступає. З 11 липня в Україні стовпчики термометрів поповзуть донизу. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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