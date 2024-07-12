У дві області прийде похолодання: де чекати грозові дощі і свіже повітря

Погода в Україні 13 липня буде спекотно, але у деяких областях прогнозують грозові дощі. У цей день очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики Наталка Діденко попереджає про те, що 13 липня на Сумщину та Харківщину прийде більш свіжа погода - 27-29 градусів тепла. В інших областях України буде спека - 40-42 градуси тепла. Перше послаблення спеки буде відчутне у західних та північних областях лише 19-20 липня. Тоді температура повітря знизиться до 25-30 градусів тепла.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 13 липня
В Україні 13 липня синоптики прогнозують дощі з грозами на крайньому заході країни. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 20-25°; вдень сильна спека 35-39°, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях місцями надзвичайна спека 40-41°; в Карпатах та на сході країни вночі 17-22°, вдень 30-34°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +38
За даними meteoprog, 13 липня в Україні буде спекотна погода, але місцями дощова. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +26...+38 градусів. Найнижча температура буде у Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+33 градусів.
Погода 13 липня у Києві
У Києві 13 липня буде спека. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°; у Києві температура вночі 22-24°, вдень сильна спека 35-37°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні – останні новини
Раніше синоптикиня назвала дату, коли в Україні послабиться спека. У частині областей вдарить +42 градуси, при цьому дощі можуть бути лише в одній з областей. Стало відомо, коли така сильна спека нарешті відступить.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спека зашкалюватиме і битиме рекорди – стало відомо, у яких областях цілий тиждень буде +40. Метеоролог розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 8 по 14 липня.
Також раніше повідомлялося, що в Україні "вріже" майже 6-бальний шторм – нашу країну накриває нова магнітна буря. Цей геомагнітний шторм буде досить сильним і затягнеться на цілий тиждень.
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