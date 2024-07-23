УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Коли повернеться нестерпна спека +37 градусів: синоптикиня назвала дату

Альона Вороніна
23 липня 2024, 14:44
428
Уже скоро знову вдарить дуже спекотна погода, але температура повітря буде зашкалювати не у всіх областях.

Погода, солнце, лето
Погода в Україні - коли повернеться нестерпна спека +37 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні після незначного зниження температури повітря скоро знову стане спекотною. Сильна спека повернеться з наступних неділі та понеділка, 28 і 29 липня. Найвищі температури повітря будуть у південних областях і на південному сході нашої держави – там буде спостерігатися +34…+37 градусів.

Але до +40 градусів температура уже не повинна підійматися. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Погода в Україні 24 липня

Синоптикиня зазначила, що у середу, 24 липня, у більшості областей України денна температура повітря досягатиме позначки +25…+29 градусів, у південній частині буде +30…+34 градуси. Вночі в Україні очікується +16…+20 градусів.

"Дощі з грозами ймовірні у середу в західних областях, на решті території України завтра буде суха сонячна погода", – каже Діденко.

Погода в Украине 24 июля
Погода в Україні 24 липня/ meteoprog

Погода в Києві 24 липня

У Києві в середу дощів не очікується. Вночі стовпчики термометрів будуть показувати +18 градусів, вдень +28 градусів.

Коли в Україні знову буде спека

Діденко зазначила, що у четвер і п'ятницю, 25 і 26 липня, погода буде переважно свіжою на більшій частині території нашої держави, окрім значної частини півдня та південного сходу. А в неділю-понеділок (28 і 29 липня) спека в Україну повернеться – буде до +30…+34 градусів.

"Найвищою буде температура повітря у південній частині України, +34…+37 градусів. Взагалі, найближчим часом південь України стабільно втримує, більше чи менше, спекотну суху погоду", – зазначила синоптикиня.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – стало відомо, на які регіони обвалиться шторм. Синоптики попереджають про те, що зниження температури повітря буде відчутне вже на цьому тижні.

Також повідомлялося, що країну атакував жорсткий шторм – Україну "труситиме" майже 7-бальна буря. Ця магнітна буря буде потужнішою, ніж попередня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сонце "відключить" світло і зв'язок на Землі. Через виверження темної плазми на Сонці жителям Землі загрожують неприємності.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на тиждень погода завтра
Реклама

Головне за день

На скільки років може затягнутися війна в Україні: Жданов описав два сценарії

На скільки років може затягнутися війна в Україні: Жданов описав два сценарії

15:40 Україна
У ВР саботували заборону УПЦ - з гучним скандалом розійшлися до серпня

У ВР саботували заборону УПЦ - з гучним скандалом розійшлися до серпня

15:36 Україна
РФ вдарила дроном по дитячому будинку на Дніпропетровщині: поранено трьох дітей

РФ вдарила дроном по дитячому будинку на Дніпропетровщині: поранено трьох дітей

14:55 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Росія готує потужний удар по Україні: зібрала рекордну кількість Ту-95 6196

Росія готує потужний удар по Україні: зібрала рекордну кількість Ту-95

На користь Путіну : Орбан поплатився за місію миру – гучне рішення ЄС 4346

"На користь Путіну": Орбан поплатився за "місію миру" – гучне рішення ЄС

Чи є загроза для Дніпра: що буде, якщо окупанти дійдуть до Покровська 2679

Чи є загроза для Дніпра: що буде, якщо окупанти дійдуть до Покровська

Дамба не витримає : Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕС 2594

"Дамба не витримає": Жданов розкрив сценарій ядерного удару РФ по Київській ГЕС

Останні новини

15:50

Візит Кулеби до Китаю: в МЗС країни сказали, на який діалог вони розраховують

15:40

На скільки років може затягнутися війна в Україні: Жданов описав два сценаріїВідео

15:36

У ВР саботували заборону УПЦ - з гучним скандалом розійшлися до серпня

15:32

Рідкісне фото: Лілія Ребрик похвалилася молодшою сестрою-красунею

15:30

Церковне свято 24 липня: що заборонено робити на мучеників Бориса і Гліба

Камала Харріс має фору перед Дональдом Трампом - Валерій КлочокКамала Харріс має фору перед Дональдом Трампом - Валерій Клочок
15:07

Раян Рейнолдс нарешті розсекретив ім'я четвертої дитини

15:05

Україна веде діалог з Молдовою про можливість повернення ухилянтів: що відомо

14:55

РФ вдарила дроном по дитячому будинку на Дніпропетровщині: поранено трьох дітейФото

14:49

Переворот у РФ і терор: пропагандист Микита Міхалков видав нову порцію марення

Реклама
14:44

Коли повернеться нестерпна спека +37 градусів: синоптикиня назвала дату

14:30

Гороскоп на завтра 24 липня: Тельцям - несподіваний виклик, Дівам - величезна удача

13:55

РФ хоче ліквідувати плацдарм: полковник назвав імовірний напрямок штурму

13:45

Чого чекати Україні від Гарріс, якщо вона виграє вибори: названі всі нюанси

13:31

Навіть говорити про неї не захотіла: від Насті Каменських відреклася хрещена мама - причина

12:59

Число зростає: скільки українців готові відмовитися від територій для миру - КМІС

12:54

Що означає слово "літепло": мало хто знає справжню відповідьВідео

12:53

День Почаївської ікони Божої Матері: що заборонено робити 23 липня

12:46

ЗСУ збили російський Су-25 на сході: опубліковано відео точного ударуВідео

11:55

Блищатиме як нова: як очистити чавунну сковороду від товстого шару нагаруВідео

11:55

Дрони атакували особливу частину ГРУ: у Мережі розкрили деталі удару по цілях у Криму

Реклама
11:37

В Україні частково скасували відключення світла у 10 областях: графіки 23 липня зміняться

11:28

Не стримати сліз: Інна Мірошниченко розкрила потаємну мрію прийомної донькиВідео

11:21

Сьогодні Рада продовжить мобілізацію та воєнний стан в Україні

11:07

Гороскоп на серпень 2024: Дівам - зрада, Стрільцям - можливість

10:57

У РФ скаржаться на приліт по порту "Кавказ": дрони атакували поромне судно

10:46

РФ готує новий штурм на Харківщині: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок удару

10:43

РФ змінює тактику застосування БПЛА у ході атак: Жданов назвав головну небезпекуВідео

10:36

Гороскоп Таро на серпень 2024: Терезам - прибуток, Скорпіонам - відпустка, Стрільцям - перспективиВідео

10:34

Китайський гороскоп на завтра 24 липня: Собакам - розчарування, Щурі - займіться спортом

10:08

Популярний український співак пішов до ЗСУ добровольцем

09:49

Дозвіл на удари по території РФ: в Польщі зробили важливу заяву

09:45

РФ вгатила по критичній інфраструктурі Сумщини: що відомо про нічний удар по Україні

09:43

Новий церковний календар на серпень 2024 року: дати всіх свят

09:28

Кейт Міддлтон повідомила радісну новину - що сталося

09:16

Сонце "відключить" світло і зв'язок на Землі: що сталосяВідео

08:47

"Скатертину нагадала з СРСР": Ольгу Сумську зацькували в мережі за патріотичне вбрання

08:39

Може "перекрити кисень" Україні: Жданов назвав 2 сценарії у разі перемоги ТрампаВідео

08:00

Чому проблеми Путіна з танками не зупинять війнуПогляд

07:51

Коли демократи оголосять свого кандидата в президенти США: названо терміни

06:53

Другий саміт має відбутися за участю РФ: у ЄС назвали умову для Путіна

Реклама
06:00

Як змусити Путіна припинити війну і занурити Росію в хаосПогляд

05:32

Чи є загроза для Дніпра: що буде, якщо окупанти дійдуть до ПокровськаВідео

05:03

Як зарядити телефон без зарядки: доступні і швидкі способи

04:30

Країну атакував жорсткий шторм: Україну "труситиме" майже 7-бальна буря

04:00

"Гидко дивитися": Христина Соловій зганьбилася вульгарними танцями на сцені

03:40

"Енергія не з'явиться": з'явився сумний прогноз щодо поставок електрики з ЄС

03:10

Для чого люди змішують парфуми з вазеліном: вражаючий лайфхакВідео

02:34

Арабіка vs робуста: як обрати найкращий сорт кави в зернах

02:00

Оце так возз'єднання: Ірина Білик помирилася з Дімою КоляденкомВідео

01:31

Що буде, якщо РФ зруйнує найбільші ГЕС України: Жданов зробив важливу заявуВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти