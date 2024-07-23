Коли повернеться нестерпна спека +37 градусів: синоптикиня назвала дату

Уже скоро знову вдарить дуже спекотна погода, але температура повітря буде зашкалювати не у всіх областях.

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Погода в Україні - коли повернеться нестерпна спека +37 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні після незначного зниження температури повітря скоро знову стане спекотною. Сильна спека повернеться з наступних неділі та понеділка, 28 і 29 липня. Найвищі температури повітря будуть у південних областях і на південному сході нашої держави – там буде спостерігатися +34…+37 градусів.

Але до +40 градусів температура уже не повинна підійматися. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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Погода в Україні 24 липня

Синоптикиня зазначила, що у середу, 24 липня, у більшості областей України денна температура повітря досягатиме позначки +25…+29 градусів, у південній частині буде +30…+34 градуси. Вночі в Україні очікується +16…+20 градусів.

"Дощі з грозами ймовірні у середу в західних областях, на решті території України завтра буде суха сонячна погода", – каже Діденко.

Погода в Україні 24 липня/ meteoprog

Погода в Києві 24 липня

У Києві в середу дощів не очікується. Вночі стовпчики термометрів будуть показувати +18 градусів, вдень +28 градусів.

Коли в Україні знову буде спека

Діденко зазначила, що у четвер і п'ятницю, 25 і 26 липня, погода буде переважно свіжою на більшій частині території нашої держави, окрім значної частини півдня та південного сходу. А в неділю-понеділок (28 і 29 липня) спека в Україну повернеться – буде до +30…+34 градусів.

"Найвищою буде температура повітря у південній частині України, +34…+37 градусів. Взагалі, найближчим часом південь України стабільно втримує, більше чи менше, спекотну суху погоду", – зазначила синоптикиня.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – стало відомо, на які регіони обвалиться шторм. Синоптики попереджають про те, що зниження температури повітря буде відчутне вже на цьому тижні.

Також повідомлялося, що країну атакував жорсткий шторм – Україну "труситиме" майже 7-бальна буря. Ця магнітна буря буде потужнішою, ніж попередня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сонце "відключить" світло і зв'язок на Землі. Через виверження темної плазми на Сонці жителям Землі загрожують неприємності.

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