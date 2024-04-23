Київ та область найближчими днями підтопить: синоптик попередив про небезпеку

Не виключена можливість підтоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у низці прирічкових н.п. Київщини, попередив синоптик.

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Укргідрометцентр попередив про паводок / Фото: УНІАН

До 25 квітня в Київській області очікується подальше затоплення заплав і знижених прирічкових територій. Причина цього - підвищена повінь у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах.

Як попередили в Укргідрометцентрі, рівень небезпеки - перший (жовтий).

"22-23 квітня, внаслідок підвищеної водності р. Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, на р. Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та знижених прирічкових територій", - ідеться в повідомленні.

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Синоптики зазначають, що 22-23 квітня, внаслідок утримання високих рівнів води та підвищення їх на Десні вище Чернігова та у Дніпрі біля Неданчичева триватиме:

на Десні затоплення заплавних територій і доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами в Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області (I рівень небезпеки - жовтий);

на Верхньому Дніпрі (у межах країни) зберігатиметься затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення низки прирічкових сіл водами Сожа (за даними ДСНС) і Дніпра в Чернігівському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки - помаранчевий).

22-23 квітня, внаслідок підвищеної водності р. Дніпро та пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, у верхній частині Кременчуцького водосховища можливі різкі коливання рівнів води з досягненням та утриманням відміток затоплення заплав та знижених прирічкових територій у Черкаській області (І рівень небезпечності).

Гідрологічні попередження Укргідрометцентру / meteo.gov.ua

22-23 квітня на річках суббасейнів Прип'яті, Середнього Дніпра (Житомирська, Київська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська обл.) та басейну Південного Бугу (Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська обл.) очікується підвищення рівня води на 0,1-0,2 м, без негативних наслідків; на окремих ділянках річок у Житомирській, Київській та Черкаській областях можливе початкове затоплення заплав (І рівень небезпечності - жовтий).

22-25 квітня в пониззі Дністра та на його рукаві Турунчук в Одеському районі Одеської області, внаслідок добігання паводкової хвилі із зарубіжної ділянки, очікується подальше підвищення рівнів води на 0,2-0,7 м над поточними рівнями із затопленням заплавних територій, можливим початковим затопленням сільськогосподарських угідь низки прирічкових населених пунктів, порушенням транспортного сполучення та початковим виходом води на автодорогу Одеса-Рені (І рівень небезпеки - жовтий).

Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро у старе природне русло, рівні води значно нижчі від відміток водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки - коричневий).

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні у квітні 2024 року - прогнози

Погода в Україні у вівторок, 23 квітня, буде дуже холодною в частині областей. У західних регіонах уночі можливі заморозки. Удень найхолодніше буде в північних областях, а найтепліше - у південних.

Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що погода в Україні у квітні 2024 року буде досить теплою - показники близькі до норми. Зокрема, середня місячна температура прогнозується в межах 8-13 градусів тепла, у Карпатах - приблизно 6-7 градусів тепла.

Тепліше буде в більшості західних областей, а також на Вінничині та Одещині. Стовпчики термометрів піднімуться на 1-1,5 градуса вище за норму.

Синоптики прогнозують: середня місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, у Карпатах 60-89 мм, що в межах норми.

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