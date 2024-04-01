Прогноз погоди на квітень 2024: синоптики обіцяють теплий місяць, але не скрізь

У більшості західних регіонів, а також у Вінницькій та Одеській областях буде тепліше, ніж на решті території України, кажуть синоптики.

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Прогноз погоди на квітень: що кажуть в Укргідрометцентрі / Фото: pixabay

Погода в Україні у квітні 2024 року буде досить теплою - показники близькі до норми. Зокрема, середня місячна температура прогнозується в межах 8-13 градусів тепла, у Карпатах - приблизно 6-7 градусів тепла.

Тепліше буде в більшості західних областей, а також на Вінничині та Одещині. Стовпчики термометрів піднімуться на 1-1,5 градуса вище за норму. Про це свідчить прогноз погоди, розміщений на сайті Укргідрометцентру.

Синоптики прогнозують: середня місячна кількість опадів очікується 30-52 мм, у Карпатах 60-89 мм, що в межах норми.

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В Укргідрометцентрі також зазначили, що дані багаторічних спостережень свідчать про те, що у квітні середня місячна температура повітря становить 7-11 градусів тепла, у гірських районах - від 2 до 6 градусів тепла.

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 5-16 градусів морозу, у Чернігівській, Сумській, Харківській областях та в Карпатах 17-22 градуси морозу, у південній частині місцями 3-5 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 26-33 градуси тепла, у гірських районах 21-22 градуси тепла.

Середня місячна кількість опадів становить 22-62 мм, у більшості районів Закарпаття та в Карпатах 65-84 мм, на високогір'ї Карпат 102-117 мм.

Якою буде погода в Україні 1 квітня

Погода сьогодні буде сухою та спекотною. У західних областях синоптики прогнозують штормовий вітер - до 17-22 м/с.

За даними синоптикині Наталки Діденко, невеликий дощ очікується в Сумській, Рівненській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Цього дня температура в Україні підвищиться до +26 градусів, а вже в середу буде похолодання.

Як повідомляв Главред, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у квітні. Згідно з прогнозом, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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