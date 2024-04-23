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В Україну вривається потужна магнітна буря: шторм затягнеться надовго

Ангеліна Підвисоцька
23 квітня 2024, 03:55
Найпотужніший спалах цієї магнітної бурі сягнув майже 7-бального рівня.
магнітна буря, погода, сонце
Україну накрила дуже сильна і затяжна магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила дуже сильна і затяжна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря атакувала країну 19 квітня і влупила одразу з майже 7-бальною потужністю. На такому рівні вона протрималася до 21 квітня включно, після чого пішла на спад. 22-23 квітня буря зупинилася на рівні 4 балів. Очікується, що 24 квітня вона опуститься до трьох балів.

Однак розслаблятися ще рано, адже вже 25-26 квітня геомагнітний шторм знову посилиться і підніметься до майже п'яти балів. Лише 27 квітня його потужність піде на спад, а 29 квітня знизиться до мінімуму.

відео дня
магнітна буря
Україну накрила дуже сильна і затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 17 спалахів класу М. Повідомляють, що 23 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 20%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 109 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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