Частину областей накриють заморозки: синоптик попередила про небезпечну погоду

Найближча ніч буде дуже холодною у низці областей нашої країни.

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Погода в Україні буде із заморозками/ unsplash.com

Погода в Україні у вівторок, 23 квітня, буде дуже холодною у частині областей. У західних регіонах вночі можливі заморозки.

Вдень найхолодніше буде у північних областях, а найтепліше – у південних. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"Завтра, 23-го квітня, найтепліше буде на півдні та південному сході України, вдень +16…+20 градусів. Найхолодніше – у північній частині, +12…+15 градусів. На заході, у центральних областях передбачається помірно теплий день, +14…+17 градусів. Найближча ніч буде дуже холодною в західних областях, там ймовірні заморозки. На решті території України вночі +4…+9 градусів", – зазначила Діденко.

Дощі 23 квітня будуть йти лише вночі, і лише періодично та місцями.

Впродовж дня у вівторок буде переважно сухо, невеличкий дощик може бути тільки на Чернігівщині та Полтавщині.

Погода в Україні 23 квітня/ meteoprog

Погода у Києві 23 квітня

У Києві у вівторок вдень опадів не очікується. Вночі буде +6 градусів, вдень +12…+14 градусів.

У наступні дні, згідно з прогнозом синоптика, буде і не дуже теплою, і не холодною.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня, з 22 по 28 квітня, і попередив про погіршення погоди – будуть заморозки, дощі й мокрий сніг. У найближчі дні погода буде мінливою. Низку областей накриють холодні повітряні маси.

Нагадаємо, потужна магнітна буря обрушилася на Україну – врізав майже 7-бальний шторм. Ця дуже сильна магнітна буря вируватиме цілих 9 днів.

Також раніше метеорологиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода влітку 2024 року. Найбільше дощів та гроз може бути у липні. Загалом періоди тривалої спеки малоймовірні.

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