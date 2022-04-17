Синоптики розповіли, якою буде погода в травні і коли вдарить справжня спека

Погода на Травень в Укаїні / pixabay

Погода в Україні в останній місяць весни порадує спекою. Синоптики прогнозують найтепліший день і + 22 градуси.

Найхолодніший день буде 3 травня, з середньою температурою +4 градуси. Найтепліший день прогнозують 29 травня.

"Похолодання очікується під час першої декади місяця – 1-10 травня і другої – 11-20 травня. В останню декаду місяця також не варто чекати літнє тепло, але сама погода буде приємною. Помірні опади варто очікувати в період з 17 по 22 травня", - розповів народний синоптик Володимир Деркач, пише Телеграф.

А ось завідуючка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова впевнена в тому, що травень українців не розчарує, пише Обозреватель.

"Саме перша половина, коли більшість українців у мирний час за традицією виїжджала за місто, щоб насолодитися відпочинком на природі, не віщує опадів і дощів", - сказала вона.

За її словами, на травневі свята очікується від 19 до 23 градусів тепла, а ось вночі стовпчики термометрів опустяться до 9 градусів.

Погода на травень в Україні:

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