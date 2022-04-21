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Холодні ночі, грози та поривчастий вітер: якою буде погода в Україні до кінця квітня

21 квітня 2022, 10:40

З 25 по 30 квітня в Україну знову прийде хвиля похолодання. Істотні опади народний синоптик прогнозує в західних регіонах країни.

погода, дощ,
Захід України заллє дощами, попередив синоптик / Колаж pixabay.com

Погода в Україні в останню декаду квітня буде нестабільною. Ночі будуть холодними, а вдень температура повітря буде комфортною. Імовірність опадів невисока.

Такий прогноз погоди озвучив народний синоптик Володимир Деркач, передає Телеграф.

"Третій десятиденний відрізок місяця, 21-30 квітня, ще збереже можливість опадів, хоча низьку. Температура вдень комфортна, вночі можливе зниження температури в окремі дні", - сказав синоптик.

У свою чергу, народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що з 25 по 30 квітня знову прийде хвиля похолодання. Істотних опадів не буде за винятком західних регіонів країни. Там синоптик прогнозує грози.

Щедрін додав, що кінець місяця буде супроводжуватися поривчастими вітрами.

Як повідомляв Главред, погода на Великдень 2022 здивує українців потеплінням. Синоптики прогнозують, що ситуація почне змінюватися напередодні свята.

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