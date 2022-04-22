В Україну мчить небезпечна штормова погода

На Великдень в Україні скрізь буде тепло, ймовірні грози.
Погода в Україні найближчими днями буде зі штормовим вітром. Як прогнозують синоптики, у низці областей хоч і потеплішає, але буде холодне повітря.
"Вдень 23 квітня в більшості північних, центральних і південних областей пориви вітру 15-20 м/с", - попередили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, пориви південного вітру сягатимуть штормових значень
"У суботу в північних, центральних областях і в південній частині України пориви південного вітру будуть досягати штормових значень, до 15-20 метрів за секунду. Обережно. На Заході і сході вітер буде помірним",- пише Наталка Діденко.
Максимальна температура повітря складе + 12... + 18 градусів.
Трохи свіжіше виявиться смуга Житомирська-Хмельницька-Тернопільська-Івано-Франківська-Львівська-Закарпатська область. Тут буде + 8...+ 13 градусів.
Дощі ймовірні в західних, північних областях, місцями в центральній частині і в Одеській області. На решті території здебільшого сухо.
У Києві 23-го квітня нарешті відчутно потеплішає. Очікується + 4... + 16 градусів. Можливий невеликий дощ. Вітер буде сильним, 15-18 метрів.
На Великдень в Україні скрізь буде тепло, +14... + 20 градусів. Ймовірні грози.
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