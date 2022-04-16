Погода готує неприємний сюрприз: в Україні випаде сніг

Денна температура повітря в Україні різко впаде.
В Україну прийшло потепління і справжня весна. Як прогнозують синоптики, теплом насолоджуватися будемо не довго.
Вже на вихідних у деяких областях очікується дощ зі снігом.
В Укргідрометцентрі прогнозують, що дощ зі снігом буде 18 квітня в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій областях.
На решті території країни також очікуються опади, але у вигляді дощу.
Денна температура повітря в цей день в Україні складе від 3 до 19 градусів тепла.
Найтепліше буде в східній частині країни, а найхолодніше - на заході України.
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Автор: Маша Тупченко