Погода готує неприємний сюрприз: в Україні випаде сніг

Погода в Україні / pixabay

В Україну прийшло потепління і справжня весна. Як прогнозують синоптики, теплом насолоджуватися будемо не довго.

Вже на вихідних у деяких областях очікується дощ зі снігом.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що дощ зі снігом буде 18 квітня в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій областях.

На решті території країни також очікуються опади, але у вигляді дощу.

Денна температура повітря в цей день в Україні складе від 3 до 19 градусів тепла.

Найтепліше буде в східній частині країни, а найхолодніше - на заході України.

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