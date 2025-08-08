Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Антициклон Ines накриє Україну: українців попередили про зміни погоди

Альона Вороніна
8 серпня 2025, 12:20
142
Погода в Україні на вихідні буде формуватися під впливом антициклону Ines.
Погода, лето, белка
Погода в Україні на вихідні - українців попередили про зміни погоди/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні на вихідні, 9-10 серпня
  • Якою буде температура повітря

Погода в Україні на вихідні, 9 і 10 серпня, буде формуватися під впливом антициклону Ines, який розкинеться практично на всю Європу, за винятком крайніх північних територій.

Через антициклон переважатиме малохмарна і суха погода у більшості областей. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

відео дня

Він зазначив, що очікується стійка і відносно спокійна погода з комфортними температурними показниками та слабким вітром, а також підвищеним атмосферним тиском.

"Спека почне поступово посилюватись лише на крайньому півдні України та на Закарпатті, куди надходитиме спекотне повітря з країн південної Європи", – зазначив синоптик.

Погода в Україні в суботу, 9 серпня

У західних областях

У західних областях очікується погода без істотних опадів внаслідок впливу області підвищеного тиску. Лише вночі місцями на Поліссі, а вдень у Карпатах можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями може спостерігатися слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 градусів, в денні години +23…+28, на Закарпатті +28…+32 градусів.

У північних областях

У північних областях вночі та вранці місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози; вдень переважно без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +13...+18 градусів, вдень +23...+28.

У центральних областях

У центральних регіонах країни прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13...+18 градусів, вдень +28...+33.

На півдні України

У південних регіонах та у Криму очікується спекотна та суха погода в умовах малохмарного неба. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час прогнозується +16...+21 градус, вдень +31...+36.

У східних областях

У східних областях переважатиме малохмарна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час опиниться в межах +13...+18 градусів, в денні години +27...+32.

Погода в Украине 9 августа
Погода в Україні 9 серпня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 10 серпня

У західних областях

У західних регіонах України під впливом антициклону прогнозується малохмарна та суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12...+17 градусів, вдень +27...+32 градуси, на Закарпатті +31...+36.

У північних областях

У північних областях очікується сонячна та суха погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12...+17 градусів, вдень +25...+30.

У центральних областях

У центральних регіонах України в умовах антициклону опадів не передбачається, а небо буде переважно малохмарним. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18 градусів, вдень +27...+32.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму продовжиться період сухої та спекотної погоди. Вітер північний / північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме в діапазоні +16...+21 градус, вдень +29...+34.

У східних областях

У східній частині України прогнозується суха та малохмарна погода, без опадів. Вітер північного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів, вдень +25…+30.

Погода в Украине 10 августа
Погода в Україні 10 серпня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, українців попередили про зміни у погоді. Синоптикиня розповіла, до чого варто бути готовими українцям у наступний день.

Також раніше повідомлялося, що спека відступає, йде похолодання – у яких областях влупить +9 градусів. Погода у Чернігові буде однією з найпрохолодніших. Температура повітря там опуститься до +12 градусів.

Нагадаємо, по Україні вдарить потужна магнітна буря – названа дата небезпечного шторму. Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття людей.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра погода на вихідні Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дощі накриють кілька областей: стала відома дата сильних опадів

Дощі накриють кілька областей: стала відома дата сильних опадів

14:04Життя
Україна готова до припинення вогню по лінії фронту, але з умовою - The Telegraph

Україна готова до припинення вогню по лінії фронту, але з умовою - The Telegraph

13:30Війна
Антициклон Ines накриє Україну: українців попередили про зміни погоди

Антициклон Ines накриє Україну: українців попередили про зміни погоди

12:20Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на сьогодні 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

Гороскоп Таро на сьогодні 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

Зустріч переверне життя цих 4 знаків зодіаку в серпні

Зустріч переверне життя цих 4 знаків зодіаку в серпні

Останні новини

14:14

РФ зірвала план виробництва літаків, авіакриза набирає обертів - Reuters

14:08

Atlas Festival зібрав майже 122 млн грн для Фонду "Повернись живим" новини компанії

14:04

Дощі накриють кілька областей: стала відома дата сильних опадів

14:03

На тлі мирних планів Трампа: Росія готується до запуску ядерної ракети, деталі

13:47

РФ стискає напівкільце навколо Покровська: генерал попередив про важку ситуацію

Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – ЗагороднійТрамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – Загородній
13:44

"Не піддаються логіці": путініст Кіркоров публічно звернувся до Ротару

13:35

Що казав легендарний французький поет 19 століття про Україну — актуально й сьогодніВідео

13:30

Україна готова до припинення вогню по лінії фронту, але з умовою - The Telegraph

13:27

Невже пропозиція: донька Кошового заінтригувала обручкою та букетом

Реклама
13:22

"Її душа рвалася до боротьби": на фронті загинула бойова медикиня Марина Гриценко

13:00

Українцям начислили космічні пенсії: хто і як отримує 300 тисяч від держави

12:59

Гороскоп Таро на завтра 9 серпня: Скорпіонам - довіритися, Рибам - відпустити

12:40

Від турецької не відрізнити: простий рецепт домашньої пахлави за 15 хвилин

12:35

В Україні світить арешт через вікна в авто: чому можна "загриміти" у в'язницю

12:20

Антициклон Ines накриє Україну: українців попередили про зміни погоди

12:20

На біду чи на щастя: що значить, якщо голуб сів на підвіконня – тлумачення прикмети

12:18

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Мавпам - розчарування, Бикам - образа

12:11

Страшні фото: будинок столичної рестораторки Січкар зруйнували росіяни

12:00

Замість сварок - спільні успіхи: Алфьоров - про те, що заважає Україні домовитися з Польщею, Угорщиною та Словаччиною

12:00

Печерська міжнародна школа - місце, де кожен знаходить себе новини компанії

Реклама
11:53

Російська пропаганда тріумфує через чебурек, який з'їв Віткофф

11:53

Морська глибина і лісова свіжість: названо наймодніші кольори в інтер'єрі 2026 року

11:15

Чим відрізняються дві собаки: тільки сучасні "Шерлоки Холмси" знайдуть відповідь

11:04

Фінал ультиматуму Трампа: Путін відмовляється від зустрічі із Зеленським - Sky News

10:40

Обмін територіями і виведення військ: у WSJ дізналися деталі мирного плану Путіна

10:36

Українцям дозволили служити лише за місцем проживання: хто має право

10:13

Два міста в небезпеці: в ISW попередили, куди планують прорватися окупанти

09:49

"Дивовижно": донька Максима Галкіна стала його копією

09:09

Пожежа спалахнула біля потужного об'єкту: Крим атакували українські дрони

09:08

Чому після відвідування цвинтаря треба мити руки: священник пояснивВідео

09:04

Наземна війна триватиме: у Forbes пояснили, на що розраховує Путін

09:00

Олещук: Припинення вогню для Путіна — це визнання поразки, він тягне час

08:57

Ольга Сумська показала фігуру в купальнику - який у неї вигляд

08:10

Чергове Трамп-шоу навколо переговорівПогляд

08:04

США готуються до зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна, час вже визначено - ЗМІ

07:31

Термін ультиматуму Путіну спливає: Трамп сказав, чи буде в Україні припинено вогоньВідео

07:10

Хто втік з в’язниці: тільки найуважніші зможуть розгадати загадку

06:42

Армія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, постраждали жінки

06:10

Зустріч Віткофа і подальша короткострокова перспектива для завершення війниПогляд

05:45

Всесвіт на їхньому боці: три знаки зодіаку отримають те, про що довго мріяли

Реклама
05:05

Як правильно – "будь ласка" чи "будь-ласка": вчителька дала остаточну відповідьВідео

04:30

Як створювати вау-ефект: дизайнер назвав ідеальні поєднання кольорів в інтер'єріФото

04:02

Звідки птахи знають дорогу на південь: науковиця озвучила неочевидний факт

03:30

У житті чотирьох знаків зодіаку розпочнеться новий рівень 8 серпня: хто у списку

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні сови на дереві за 9 секунд

01:36

"На межі": Сирський пролив світло на ситуацію на найскладнішій ділянці фронту

01:20

Увірветься минуле: ТОП-3 знаки, які ризикують вернутися до колишніх у серпні

01:04

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

00:39

Віткофф розкрив деталі розмови з Путіним радникам з безпеки

00:00

Трамп відкрито висловився про зустріч із Путіним: що ховається за його словами

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти