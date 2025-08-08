Антициклон Ines накриє Україну: українців попередили про зміни погоди

Ви дізнаєтеся:
Погода в Україні на вихідні, 9 і 10 серпня, буде формуватися під впливом антициклону Ines, який розкинеться практично на всю Європу, за винятком крайніх північних територій.
Через антициклон переважатиме малохмарна і суха погода у більшості областей. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Він зазначив, що очікується стійка і відносно спокійна погода з комфортними температурними показниками та слабким вітром, а також підвищеним атмосферним тиском.
"Спека почне поступово посилюватись лише на крайньому півдні України та на Закарпатті, куди надходитиме спекотне повітря з країн південної Європи", – зазначив синоптик.
Погода в Україні в суботу, 9 серпня
У західних областях
У західних областях очікується погода без істотних опадів внаслідок впливу області підвищеного тиску. Лише вночі місцями на Поліссі, а вдень у Карпатах можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями може спостерігатися слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 градусів, в денні години +23…+28, на Закарпатті +28…+32 градусів.
У північних областях
У північних областях вночі та вранці місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози; вдень переважно без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +13...+18 градусів, вдень +23...+28.
У центральних областях
У центральних регіонах країни прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13...+18 градусів, вдень +28...+33.
На півдні України
У південних регіонах та у Криму очікується спекотна та суха погода в умовах малохмарного неба. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час прогнозується +16...+21 градус, вдень +31...+36.
У східних областях
У східних областях переважатиме малохмарна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час опиниться в межах +13...+18 градусів, в денні години +27...+32.
Погода в Україні в неділю, 10 серпня
У західних областях
У західних регіонах України під впливом антициклону прогнозується малохмарна та суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12...+17 градусів, вдень +27...+32 градуси, на Закарпатті +31...+36.
У північних областях
У північних областях очікується сонячна та суха погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12...+17 градусів, вдень +25...+30.
У центральних областях
У центральних регіонах України в умовах антициклону опадів не передбачається, а небо буде переважно малохмарним. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18 градусів, вдень +27...+32.
На півдні України
У південній частині країни та у Криму продовжиться період сухої та спекотної погоди. Вітер північний / північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме в діапазоні +16...+21 градус, вдень +29...+34.
У східних областях
У східній частині України прогнозується суха та малохмарна погода, без опадів. Вітер північного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів, вдень +25…+30.
