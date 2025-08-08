Антициклон Ines накриє Україну: українців попередили про зміни погоди

Погода в Україні на вихідні буде формуватися під впливом антициклону Ines.

Погода в Україні на вихідні - українців попередили про зміни погоди/ фото: УНІАН

Якою буде погода в Україні на вихідні, 9-10 серпня

Якою буде температура повітря

Погода в Україні на вихідні, 9 і 10 серпня, буде формуватися під впливом антициклону Ines, який розкинеться практично на всю Європу, за винятком крайніх північних територій.

Через антициклон переважатиме малохмарна і суха погода у більшості областей. Про це розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

Він зазначив, що очікується стійка і відносно спокійна погода з комфортними температурними показниками та слабким вітром, а також підвищеним атмосферним тиском.

"Спека почне поступово посилюватись лише на крайньому півдні України та на Закарпатті, куди надходитиме спекотне повітря з країн південної Європи", – зазначив синоптик.

Погода в Україні в суботу, 9 серпня

У західних областях

У західних областях очікується погода без істотних опадів внаслідок впливу області підвищеного тиску. Лише вночі місцями на Поліссі, а вдень у Карпатах можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями може спостерігатися слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 градусів, в денні години +23…+28, на Закарпатті +28…+32 градусів.

У північних областях

У північних областях вночі та вранці місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози; вдень переважно без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +13...+18 градусів, вдень +23...+28.

У центральних областях

У центральних регіонах країни прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13...+18 градусів, вдень +28...+33.

На півдні України

У південних регіонах та у Криму очікується спекотна та суха погода в умовах малохмарного неба. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час прогнозується +16...+21 градус, вдень +31...+36.

У східних областях

У східних областях переважатиме малохмарна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час опиниться в межах +13...+18 градусів, в денні години +27...+32.

Погода в Україні 9 серпня/ meteoprog

Погода в Україні в неділю, 10 серпня

У західних областях

У західних регіонах України під впливом антициклону прогнозується малохмарна та суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12...+17 градусів, вдень +27...+32 градуси, на Закарпатті +31...+36.

У північних областях

У північних областях очікується сонячна та суха погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12...+17 градусів, вдень +25...+30.

У центральних областях

У центральних регіонах України в умовах антициклону опадів не передбачається, а небо буде переважно малохмарним. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18 градусів, вдень +27...+32.

На півдні України

У південній частині країни та у Криму продовжиться період сухої та спекотної погоди. Вітер північний / північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме в діапазоні +16...+21 градус, вдень +29...+34.

У східних областях

У східній частині України прогнозується суха та малохмарна погода, без опадів. Вітер північного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 градусів, вдень +25…+30.

Погода в Україні 10 серпня/ meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, українців попередили про зміни у погоді. Синоптикиня розповіла, до чого варто бути готовими українцям у наступний день.

Також раніше повідомлялося, що спека відступає, йде похолодання – у яких областях влупить +9 градусів. Погода у Чернігові буде однією з найпрохолодніших. Температура повітря там опуститься до +12 градусів.

Нагадаємо, по Україні вдарить потужна магнітна буря – названа дата небезпечного шторму. Геомагнітний шторм може вплинути на самопочуття людей.

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

