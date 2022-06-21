Аномальна спека вище +40º: синоптик назвав терміни різкого похолодання

Розпечене повітря, що надійшло з Північної Африки, провокує утворення спеки і посухи на всій території Центральної Європи, розповів синоптик Віталій Постригань.

Як пише він у своєму Facebook, найбільше страждають Франція та Північна Італія, де температура перевищила позначку +40º.

Разом з тим синоптик зазначив, що в атмосфері почалася перебудова синоптичних дій. За розрахунками, над Польщею, в улоговині потужного циклону OPHELIA з центром над Середньою Волгою, зародиться атмосферний вихор, який змінить погоду.

"Існує велика ймовірність, що опади можуть бути значними і супроводжуватися градом і шквалами", - уточнив він.

Постригань додав, що з вітрами північної складової буде надходити більш прохолодне повітря. Температурний фон знизиться і буде відставати від кліматичної норми на 4-5º.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні на початку літа варто очікувати спекотну погоду, повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її прогнозом в червні погода буде теплою, а в деякі дні очікується справжня спека.

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