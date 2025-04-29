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Спека, грози та заморозки: синоптики розповіли, чого чекати від погоди в травні

Анна Ярославська
29 квітня 2025, 10:09
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Погода в Україні в останній місяць весни буде контрастною та нерівномірною у різних регіонах.
Погода
Якою буде погода в Україні в травні / pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Чи готуватися до заморозків на початку травня
  • Де буде найтепліше в останній місяць весни
  • Який регіон буде найбільш дощовим

Погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки. Тим часом прогнози погодних сайтів meteo.ua і meteofor обіцяють дощовий травень на заході України. На сході місяць буде досить теплим, а в Одеській області та в Криму буде аномально холодно.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура повітря перевищить норму на 1,5-2 градуси. За словами синоптика Наталії Птухи, на початку травня стовпчики термометрів покажуть +14...+20 градусів удень і +4...+10 уночі.

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У першій декаді травня заморозків не буде, але надалі не виключено, що холодні повітряні маси з Арктики можуть знизити нічні температури до мінусових, пише ТСН.

"Загалом погода прогнозується мінливою, але без значних температурних аномалій. Місячна кількість опадів у травні очікується 35-76 мм, у Карпатах і місцями на Прикарпатті - до 138 мм, це в межах норми. Кліматичне літо зазвичай починається в другій декаді травня, на Закарпатті та півдні країни - у першій декаді", - сказала Птуха.

Прогноз погоди для західних областей України

У Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях - після двох-трьох днів теплої безхмарної погоди з температурою повітря вдень понад +20 градусів почнуться дощі. Можливі навіть сильні зливи з грозами.

Температура повітря знизиться до +10...+12 градусів вдень і +3...+5 вночі.

Погода покращиться після 10 травня, але з 15-16 числа знову почнуться дощі. Температура підвищиться до +18...+20 градусів вдень і до +9...+12 вночі.

Опади припиняться і потеплішає ближче до кінця місяця. Вдень можна очікувати +23...+25 градусів, вночі +14...+15.

Погода на Півночі України

У Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Київській та Сумській областях уся перша половина травня буде прохолодною та дощовою.

Із 8 до 10 травня денна температура повітря знизиться до +10...+12 градусів. В інші дні, попри дощ і хмари, вдень температура повітря становитиме +19...+21 градус, вночі +12...+15.

Друга половина місяця відрізнятиметься від першої меншою кількістю опадів і вищою на 2-3 градуси температурою повітря.

Дощі будуть короткочасними і припиняться 22-23 травня, лише на Сумщині вони затримаються до 25 травня.

Прогноз погоди для центральних областей

У Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях погода у травні буде теплою, без значних перепадів температур. Температурний фон протягом місяця поступово підвищуватиметься від +18...+20 градусів вдень і +9...+12 вночі до +20...+24 і +12...+15 градусів відповідно.

Незначне похолодання можливе 8-9 травня. Найхолодніше буде у Вінницькій області - там стовпчик термометра впаде нижче +10 градусів.

Найтепліше буде на Дніпропетровщині - ближче до літа стовпчики термометрів удень покажуть +24 градуси, вночі - близько +15.

У регіоні прогнозується три періоди дощів. Перший - з 4 по 8 травня, опадів небагато, але з грозами. Другий, найзначніший - з 13-14 по 18-19 травня. Третій, найкоротший - з 22 по 24 число, на Дніпропетровщині - з 23 по 25 травня.

Погода на Сході України

У Харківській області синоптики прогнозують контраст температур. У перший тиждень буде прохолодно: +15...+16 градусів удень і +4...+9 уночі. З 6 по 9 травня очікуються короткочасні дощі. Надалі очікується швидке потепління до +22...+24 градусів вдень і до +11...+15 вночі.

У Донецькій та Луганській областях травень розпочнеться теплою і сонячною погодою. Удень очікується +22...+24 градуси і вище, в окремі дні стовпчики термометрів піднімуться до +28.

У першій половині місяця не обійдеться без коротких періодів похолодання до +18 градусів.

Друга половина травня буде прохолоднішою. Пройдуть дощі, але температура залишиться комфортною: понад +22 градуси вдень і понад +15 градусів вночі.

Прогноз погоди для південних регіонів

В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму очікується лише +15 градусів вдень. Погода буде хмарною та дощовою.

У Криму та на Одещині перша половина місяця буде прохолодною, сонячною, опадів мало. Друга половина буде дощовою.

У трьох інших південних областях травень прогнозується набагато теплішим: температура повітря становитиме від +20 до +26 градусів вдень і +11...+15 вночі.

Основна кількість опадів припаде на другу половину місяця, сильні зливи можливі з 23 по 28 травня. У Запорізькій області дощів буде менше, але з 24 по 28 травня вони також будуть рясними.

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, погода в Україні у вівторок, 29 квітня, буде переважно сухою та сонячною, проте дві області накриють дощі. Зокрема, опади очікуються на Чернігівщині та Сумщині.

Температура повітря найближчої ночі очікується в межах +2...+8 градусів, заморозки ще ймовірні на лівобережжі України.

Народний синоптик Станіслав Щедрін заявив, що з 29 квітня в Україну повернеться потепління. Погода в травні буде спекотною.

За прогнозом Щедріна, перша декада травня буде переважно без опадів. Температура буде в межах +22 - +25 градусів. Вночі +9 - +14 градусів.

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