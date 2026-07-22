Дощі та грози не відступають: коли Україну накриє нова хвиля спеки

У низці регіонів України в четвер очікуються дощі та грози.

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Погода в Україні 23 липня / Фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні 23 липня

Де очікуються дощі з грозами

Коли в Україну повернеться спека

У четвер, 23 липня, в Україні очікується свіжа літня погода без спеки. Максимальна температура повітря становитиме +20…+25 градусів.

Тепліше буде на сході та південному сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +25…+28 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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За прогнозом синоптикині, дощі пройдуть у західних областях (крім Тернопільщини та Хмельниччини), а також у східних регіонах, Запоріжжі та Криму.

Крім того, найближчої ночі на Одещині очікуються зливи та грози, однак удень опади послабшають. На решті території України істотні опади малоймовірні.

Якою буде погода в Києві

У столиці 23 липня очікується комфортна погода без опадів.

"У Києві погода - рахат-лукум! 23-го липня - білі хмарки, лагідне сонце, без дощу і температура повітря +23…+25 градусів", - зазначає синоптикиня.

Коли повернеться спека

За словами Наталки Діденко, на початку наступного тижня температура повітря почне підвищуватися. А вже на початку серпня синоптики прогнозують спеку.

"Але це зарано для хорошого прогнозу, поки що - свіже повітря, локальні дощі, багато сонця", - додала Дідекно.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у середу, 22 липня, в Україні буде місцями спекотною. Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що найвищою очікується температура повітря в Криму, на Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що Європу скоро може накрити нова хвиля спеки з історичними максимумами температури, але на територію України вона поки що не впливатиме.

Раніше повідомлялося, що 23 липня вночі на Лівобережжі України, вдень також у північно-західних областях пройдуть грозові дощі, у північно-східній частині місцями значні. На решті території країни без істотних опадів.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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