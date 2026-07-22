Новим начальником Генштабу ЗСУ став Ігор Скибюк - що про нього відомо

Скибюк замінить на посаді Андрія Гнатова, який очолював Генштаб із березня 2025 року.

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Генштаб ЗСУ очолить Ігор Скибюк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 80 окрема десантно-штурмова бригада

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Генштаб ЗСУ очолить Ігор Скибюк

Ігор Скибюк командував 80-ю десантно-штурмовою бригадою та ДШВ ЗСУ

За участь у звільненні Ізюма отримав звання Героя України

Новим начальником Генерального штабу Збройних сил України призначать генерал-майора Ігоря Скибюка. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та в. о. міністра оборони Євгенієм Хмарою.

"Новим начальником Генерального штабу Збройних Сил України стане генерал-майор Ігор Скибюк – дуже досвідчений військовий, із яким новий Головнокомандувач пліч-о-пліч захищав Україну", - заявив глава держави. відео дня

За його словами, відповідний указ про кадрові зміни у військовому керівництві вже готується. Зеленський наголосив, що головним завданням залишається злагоджена робота всіх складових української армії.

Ігор Скибюк замінить на посаді Андрія Гнатова, який був начальником Генштабу з березня 2025 року. Також президент повідомив, що було визначено подальші ролі для Олександра Сирського та Андрія Гнатова у системі оборони держави.

Що відомо про Ігоря Скибюка

Ігор Анатолійович Скибюк - генерал-майор Збройних сил України. До нового призначення він обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ.

Народився у 1977 році. Військову освіту здобув в Одеському інституті Сухопутних військ. Також навчався у Національному університеті оборони України у 2011 та 2024 роках.

У 1998 році він розпочав службу у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, яка базується у Львові, отримавши посаду командира взводу. Підрозділ брав участь у бойових діях на сході України з 2014 року - зокрема, у боях за Слов’янськ, Луганський аеропорт та Авдіївську промзону.

Ігор Скибюк / Інфографіка: Главред

У 2021 році Скибюк очолив 80-ту бригаду. Під час повномасштабного вторгнення РФ підрозділ під його командуванням брав участь у Харківській наступальній операції 2022 року та звільненні Ізюма. За ці дії Скибюку було присвоєно звання Героя України. Також у 2022 році його нагородили орденами Богдана Хмельницького III та II ступенів за мужність і внесок у захист України.

У 2023 році Ігор Скибюк став начальником штабу - заступником командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. У 2024 році президент Володимир Зеленський призначив його командувачем ДШВ.

У червні 2025 року Скибюка звільнили з посади командувача ДШВ та призначили заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України. Наразі його кандидатуру визначили на посаду нового начальника Генштабу ЗСУ.

Відставка Сирського та призначення Драпатого - головне

Як повідомляв Главред, 21 липня президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Олександра Сирського звільнили з посади головнокомандувача Збройних сил України, а його наступником став генерал-майор Михайло Драпатий.

Рішення про призначення нового очільника ЗСУ президент ухвалив після низки консультацій із військовим керівництвом, командирами армійських корпусів, корпусу морської піхоти та командувачами оперативних угруповань.

Після звільнення Олександр Сирський оприлюднив заяву, у якій підбив підсумки своєї роботи на посаді головнокомандувача. Він зазначив, що передає наступнику армію, яка здатна ефективно виконувати бойові завдання, тримати оборону та зберігати стратегічну ініціативу на окремих напрямках фронту.

Детальніше про нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та його бойовий шлях - читайте в матеріалі: Від легендарного прориву до гучної відставки: що відомо про головкома ЗСУ Драпатого.

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Про персону: Ігор Скибюк Ігор Анатолійович Скибюк - генерал-майор Збройних сил України. До призначення начальником Генерального штабу ЗСУ обіймав посаду заступника начальника Генштабу. Народився у 1977 році. Військову освіту здобув в Одеському інституті Сухопутних військ та Національному університеті оборони України. У 1998 році розпочав службу у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. У 2021 році очолив 80-ту бригаду. Під час повномасштабного вторгнення РФ підрозділ під його командуванням брав участь у боях на Херсонському напрямку та Харківській наступальній операції 2022 року, зокрема у звільненні Ізюма. За ці дії Скибюку присвоїли звання Героя України. У 2023 році він став начальником штабу - заступником командувача ДШВ ЗСУ, а у 2024 році очолив Десантно-штурмові війська. У червні 2025 року його призначили заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

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