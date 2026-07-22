"Важко втрачати близьких": Руслана висловилася про особисте горе

Ви дізнаєтеся:
- Від якої важкої хвороби пішов з життя Олександр Грабарчук
- Як Руслана відреагувала на його смерть
Відома співачка Руслана вперше детально прокоментувала втрату близького друга та колеги Олександра Гарбарчука в інтерв’ю виданню "Фокус". Заслужений артист України тривалий час мужньо боровся з важкою недугою - раком шлунка.
За словами виконавиці, вся команда та близькі знали про погіршення його стану, але відмовлялися вірити в найгірший сценарій і до останньої хвилини сподівалися на одужання. Руслана зазначила, що Олександр завжди залишався неймовірно сильною та вольовою людиною, яка ніколи не здавалася перед труднощами. Вона зізналася, що напередодні трагедії відчувала тривожне передчуття і практично не спала вночі, а вже вранці дізналася про найстрашніше від рідних.
"Я знала, що його стан погіршується, але до останнього сподівалися на диво, що хвороба все ж виявиться слабшою. Навіть не дозволяли собі думати інакше, навіть тоді, коли вже було дуже важко. Бо він саме та сильна й потужна людина, яка не вміє програвати… Але все ж сталося інакше", - поділилася Руслана.
Також артистка згадала важкі хвилини, коли вперше дізналася про смерть Олександра. Руслана розповіла, що втрата близького друга стала для неї особистим горем. Співачка закликала всіх берегти й цінувати своїх близьких.
"Коли мама сказала, що Саші більше немає, я зробила глибокий вдих, а видихнути було дуже важко. Дуже важко втрачати близьких друзів… Тому так важливо цінувати кожну мить, коли вони поруч", - зізналася зірка.
Хто такий Олександр Гарбарчук
Заслужений артист України Олександр Гарбарчук був багаторічним солістом танцювального театру "Життя". Широку популярність він здобув у 2004 році завдяки виступу у складі балету співачки Руслани на конкурсі "Євробачення" з легендарним номером "Дикі танці", який приніс Україні першу перемогу в історії цього шоу.
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Про персону: Руслана Лижичко
Руслана Лижичко або просто Руслана - українська співачка, музичний продюсер, авторка та виконавиця. Народна артистка України (2004). Переможниця музичного конкурсу "Євробачення-2004".
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