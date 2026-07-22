"Сталося зіткнення": Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП

Ви дізнаєтеся:
- Анатолій Анатоліч потрапив у ДТП
- Хто став причиною зіткнення
Популярний український ведучий Анатолій Анатоліч потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Богатирській в Оболонському районі Києва. Знаменитість показав наслідки зіткнення у своєму Instagram.
Шоумен рухався у щільному транспортному потоці на своєму ретро-кабріолеті BMW, коли несподівано зіткнувся з червоним автомобілем Skoda, який стояв у середній смузі руху. За словами Анатоліча, водій автомобіля, що зупинився посеред дороги, не встановив знак аварійної зупинки та не увімкнув аварійну світлову сигналізацію.
"З якої причини автомобіль зупинився, мені невідомо - це могла бути як технічна несправність, так і інша причина. Я рухався у щільному транспортному потоці на вулиці Богатирській, де зараз дуже інтенсивний рух. Автомобіль, що їхав переді мною, встиг об’їхати перешкоду, але мені, на жаль, зробити це не вдалося, внаслідок чого сталося зіткнення", - пояснив ведучий.
У результаті аварії у кабріолета Анатоліча постраждала ліва частина: на передньому крилі та бампері залишилися вм'ятини, подряпини та сліди фарби. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав. Анатолій закликав усіх водіїв бути обережними на дорогах.
"Але головне, що всі живі й здорові, ніхто не постраждав. Та й у автомобіля пошкодження не такі серйозні. До речі, за 20 років за кермом я вперше когось зачепив. Бережіть себе. Будьте уважні за кермом", - поділився Анатолій Анатоліч.
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Про персону: Анатолій Анатоліч
Анатолій Анатоліч (справжнє ім’я - Анатолій Анатолійович Яцечко) - український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв’юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.
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