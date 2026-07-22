"Візьму автомат": російська співачка пригрозила Путіну

Лайма Вайкуле різко висловилася щодо можливого вторгнення Путіна до її рідної країни.

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Лайма Вайкуле дала рідкісне інтерв’ю / колаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Коротко:

Що сказала Лайма Вайкуле

Як вона пригрозила

Латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка публічно підтримує Україну попри "страшні російські заборони", публічно звернулася до терориста Путіна, який намагається знищити незалежну Україну.

Співачка стала першою героїнею нового проєкту Artur on Tour російського актора Артура Смольянінова в рамках подкасту DW "Переживемо".

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За словами артистки, якщо Путін також вирішить вторгнутися до Латвії, то співачка діятиме більш ніж радикально.

"Я візьму автомат", - впевнено сказала вона.

Лайма Вайкуле різко висловилася проти війни / Скріншот відео

За словами Вайкуле, Путіну час йти на спокій.

"Я ось щойно дізналася, що є японський вчений, який обіцяє через п’ять років винайти спосіб, завдяки якому люди житимуть 120 років. У той час, коли японці думають про продовження життя, Росія думає, як знищити цих українців, цю Європу, взагалі всіх на світі, - каже Лайма. - Я звертаюся до президента Росії: відпочивайте, не треба зараз воювати, треба йти! П’ять років на дачі спокійно - і житимете до 120 років!".

Лайма Вайкуле різко висловилася проти війни / Скріншот відео

Вона також додала, що якби на Латвію полетіли російські бомби, то вона б не сказала жодного слова російською. "Якби на Латвію почали падати російські бомби, я б ні слова російською не сказала, або тільки лайкою", - додала вона.

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Про особу: Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле - латвійська співачка та акторка. У серпні 2018 року, під час гастролей в Одесі, Вайкуле заявила, що не поїде виступати до Криму, який би гонорар їй не запропонували. Пізніше в ефірі телеканалу "Росія-1" співачка пояснила, що готова відвідати півострів лише після скасування санкцій.

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